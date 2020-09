29. září: Tohle potřebujete vědět (nejen) o úterním obchodování na Wall Street

Americké akcie v úterý mírně oslabily po předchozích třech nárůstech v řadě. Investoři vybírali zisky před blížícím se koncem čtvrtletí a před první debatou kandidátů na funkci prezidenta Spojených států.

Index Dow, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, ztratil 0,48 % na 27.452,66 bodu. Širší index S&P 500 klesl také o 0,48 % na 3 335,47 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se snížil o 0,29 % na 11 085,25 bodu. Index volatility VIX stoupl o 0,31 % na 26,27 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o 1,3 bazického bodu na 0,650 %.

Ceny ropy spadly o zhruba 3,5 %, zlato i stříbro naopak zpevnily (+0,9 %, respektive +2,0 %) a nejsledovanější kryptoměny získaly v dolarovém vyjádření 3-4 %.

"Jde o vybírání zisků po několika solidních nárůstech," řekl k úternímu vývoji na akciovém trhu ekonom Peter Cardillo z makléřské společnosti Spartan Capital Securities.

Prezident Donald Trump a jeho demokratický rival Joseph Biden budou v noci na středu středoevropského času debatovat na univerzitě v Clevelandu. "Všichni vědí, v dobrém i ve zlém, co mohou čekat s Donaldem Trumpem jako prezidentem. Neznámou je Joe Biden, právě on má větší potenciál překvapit, a to také oběma směry. Když si v debatě nedá žádné vlastní góly, trh se bude klonit k němu jako ke pravděpodobnějšímu vítězi," uvedl Peter Boockvar z Bleakley Advisory Group.

Investoři nyní čekají rovněž na vývoj jednání amerických politiků ohledně dalších opatření na podporu ekonomiky Spojených států, která se potýká s negativními dopady šíření koronaviru. "Vývoj na finančních trzích se nyní zjevně odvíjí od událostí ve Washingtonu, jako jsou rozpočtové stimuly či prezidentské volby," uvedl podle agentury Reuters analytik David Carter ze společnosti Lenox Wealth Advisors.

