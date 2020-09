Poslanci zvolili členem NKÚ Stanislava Kouckého, dosavadního vrchního ředitele kontrolorů NKÚ

Tisková zpráva k volbě člena NKÚ – 29. 9. 2020

Poslanci dnes v tajné volbě zvolili novým členem Kolegia NKÚ Stanislava Kouckého. Pro jeho zvolení se vyslovilo 118 poslanců ze 171 přítomných. Kouckého ještě čeká složení slibu do rukou předsedy sněmovny.

Třiapadesátiletý Stanislav Koucký se narodil v Pacově, vystudoval Fakultu mechanizační na Vysoké škole zemědělské v Praze. V 90. letech nejprve působil na Finančním ředitelství v Českých Budějovicích, a to i jako vedoucí oddělení. V roce 1995 pak nastoupil na NKÚ na pozici kontrolora v územním odboru v Kutné Hoře. V roce 2002 přešel do odboru kontroly obrany a bezpečnosti, který od roku 2005 vedl. V roce 2006 se stal ředitelem odboru I., který se zabýval návrhy plánů kontrolní činnosti NKÚ, metodikou kontroly a kontrolou kvality. Od roku 2010 do současné doby působí na NKÚ jako vrchní ředitel kontrolní sekce. Kromě jiných odborných aktivit byl například i členem Výboru pro spolupráci a koordinaci v oblasti auditu při Radě pro veřejný dohled nad auditem.

Stanislav Koucký je ženatý a má tři děti.

