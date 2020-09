Denné zhrnutie: Investori dúfajú v ďalšie kolo fiškálnych stimulov v USA, drahé kovy zaznamenali nárast

Akciové indexy v Európe zaznamenali pokles, pričom americké akciové indexy sa obchodujú zmiešane. Výnosy na dlhopisoch v Európe a v USA dnes zaznamenali pokles. Na komoditných trhoch sa dnes najviac darilo striebru, pričom nárast zaznamenalo aj zlato a priemyselné kovy. Ceny ropy dnes zaznamenali pokles. Na forexovom trhu sa dnes najviac darilo austrálskemu doláru, pričom najvýraznejší pokles zaznamenal kanadský dolár.

Nálada na trhoch je dnes pomerne zmiešaná. Na jednej strane sú investori znepokojení pokračujúcim sa šírením pandémie, ktorej už podľahlo 1 milión ľudí, pričom za posledné tri mesiace sa počet úmrtí na koronavírus zdvojnásobil.

Na druhej strane existuje nádej, že demokrati v USA presadia dodatočné kolo fiškálnych stimulov v objeme 2,2 bilióna dolárov, čo by opäť podporilo optimizmus na trhoch.

Práve kombinácia neistoty vyplývajúcej z pokračujúceho sa šírenia koronavírusu a nádeje na dodatočné fiškálne stimuly v USA dnes viedla k oslabeniu amerického dolára a k poklesu výnosov na amerických vládnych dlhopisoch, čo podporovalo drahé kovy v raste. V prípade, ak by americká vláda schválila dodatočné stimuly, drahé kovy by mohli opäť zaznamenať rally.

Makroekonomický kalendár:

Index spotrebiteľskej dôvery v USA sa v septembri 2020 zvýšil na 101,8 z 84,8 bodov v predchádzajúcom mesiaci a v porovnaní s očakávaniami trhu na úrovni 90,0.

Z Nemecka boli zverejnené dáta inflácie. Predbežné dáta za september ukázali, že Nemecko dosiahlo medziročnú defláciu na úrovni 0,2%, čo bolo v súlade s očakávaniami.

Cena striebra dnes zaznamenala nárast a testovala hladinu 24 USD za uncu, no nedokázala sa dostať vyššie. V prípade, ak by súčasný sentiment na trhu zotrval a cena striebra by sa dokázala dostať nad hladinu 24 USD za uncu, nárast by mohol pokračovať až k hladine 25 USD za uncu, kde sa nachádza prvá dôležitá úroveň rezistencie. Zdroj: xStation5