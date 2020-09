Rozvoj letectví na Ukrajině: na Zakarpatí může vzniknout nové letiště

29.09.2020 / 14:54 | Aktualizováno: 29.09.2020 / 15:30

Ukrajinská vláda aktualizovala Státní cílový program rozvoje letišť do roku 2023. Program nově počítá s vybudováním nového letiště v Zakarpatské oblasti. To by se mělo stát novým vzdušným hubem celé oblasti. V programu se hovoří o Mukačevu, ukrajinská média ale uvádí, že definitivní místo pro nové letiště ještě nebylo vybráno.