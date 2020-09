Koruna se veze na druhé vlně

Česká měna zabrzdila svůj předchozí několikatýdenní pád a aktuálně je tak vůči euru stejně „silná“, jako byla minulé pondělí. Slušelo by se ovšem spíše říci „slabá“, jelikož se nachází na nejslabších pozicích od května. Důvod je pochopitelně nasnadě – se sílícími indikacemi příchodu druhé vlny pandemie se i v grafu kurzu koruny rýsuje druhá vlna oslabení. Česká republika se navíc v poslední době drží na nelichotivých horních příčkách v pořadí nejvíce zasažených států.



I v nejbližších dnech bude pro korunu z tuzemska určující hlavně boj proti viru, ovšem zázraky z tohoto směru neočekáváme. I v případě, že nově přijatá preventivní opatření zaberou, se ve statistikách pozitivně projeví až se zpožděním. Naopak pokud by virus nabral ještě větší sílu, ať již v Česku či jinde v Evropě, koruna opět oslabí. Ekonomické údaje tak budou v nejbližší době přinejlepším sekundární. Za pozornost přesto bude stát pravidelná měsíční informace o stavu plnění české státní pokladny, která dosud překvapovala spíše pozitivním směrem. Zbytek datového kalendáře je v tomto týdnu orientován hlavně do Spojených států, a měl by potvrdit pokračující rekonvalescenci tamní ekonomiky. Na relativně slabé pozici dolaru vůči euru to ovšem podle nás nic nezmění. Naopak, vzhledem k návratu rizikového apetitu na globální trhy a silné institucionální reakci Evropy přehodnocujeme svůj výhled na EUR/USD v neprospěch dolaru.



Autor: Vít Hradil, analytik

Editor: David Vagenknecht, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.