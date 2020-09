Česká republika středem pozornosti na Mezinárodní vesmírné konferenci a veletrhu v Indii

29.09.2020 / 13:40

Velvyslanectví České republiky v Dillí ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Ministerstvem dopravy ČR a Českou vesmírnou aliancí zajistilo účast na jednom z největších veletrhů vesmírného průmyslu v Asii – Mezinárodní vesmírné konferenci a veletrhu (International Space Conference and Exhibition - ISCE), když od 15. září do 10. října 2020 připravilo za přispění projektu na podporu ekonomické diplomacie PROPED zdařilou veletržní expozici pro půl tucet českých firem a rovněž kvalitní zajištění účasti na doprovodné virtuální konferenci, které se Česká republika zúčastnila jako země, na kterou se soustřeďuje pozornost. Programu realizovaného v několika fázích se zúčastnil velvyslanec M. Hovorka, ředitel Odboru inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva dopravy ČR JUDr. Václav Kobera, prezident České vesmírné aliance Petr Bareš a 6 českých firem. Výjimečnost postavení České republiky v rámci konference byla podtržena skutečností, že představitel ČR (V. Kobera) měl možnost být mezi řečníky zahajovacího ceremoniálu ISCE, a také možností potkat se s generálním ředitelem Indické kosmické agentury (Indian Space Research Organization, „ISRO“) Dr. K. Sivanem a generálním ředitelem státem vlastněné agentury na podporu vesmírných aktivit indických společností ANTRIX Dr. R. Sasibhushanem. Konference a veletrh se vzhledem k aktuální epidemiologické situaci konaly virtuálně.



Projekt byl podpořen Ministerstvem zahraničních věcí ČR pomocí finančního nástroje na podporu ekonomické diplomacie PROPED „Podnikatelská mise zástupců kosmického průmyslu do Indie“ (36B-314-000) a odráží významnou pozici a potenciál Indie, kterou v oboru kosmických aktivit a výzkumu Indie představuje.

Na úvod konference vystoupil 15. září 2020 v inauguračním bloku ředitel Odboru inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva dopravy ČR JUDr. Václav Kobera, a to nejen po boku nejvýznamnější osobností indického kosmického sektoru (prezident ISRA Dr. K. Sivan či generální ředitel Antrixu Dr. Sasibhushan), ale i dalších významných řečníků z celého světa (Jean-Yves Le-Gall, prezident CNES či Anthony Murfett, zástupce gen. ředitele Australské vesmírné agentury).

Ten samý den byl zahájen veletrh, na kterém byla v rámci pozice partnerské země nabídnuta českým firmám virtuální výstavní plocha, na které mohly nahrát své katalogy, brožury, korporátní videa a propojit se s návštěvníky formou chatu či e-mailové komunikace. V digitální knihovně ISCE byl umístěno video „Czechia Has Marvellous people“, zajímavé katalogy z produkce České vesmírné aliance, nebo katalog „Czech Republic Successful in ESA“. Veletrh potrvá až do 10. října 2020 a i dle doposud pozitivního hodnocení ze strany účastnících se firem ZÚ Dillí očekává, že se tímto způsobem podaří zajistit velké množství kontaktů.

Na veletrhu se tak díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí ČR mohly prezentovat české firmy jako BBT, BD Sensors, Frentech, Huld, Iguassu či TOSEDA. Samostatný stánek rovněž připravila firma PBS Velká Bíteš a Česká vesmírná aliance.

Další aktivitou PROPEDu bylo uskutečnění exkluzivního webináře pro partnerskou zemi, čehož se Velvyslanectví České republiky v Dillí zhostilo 22. září 2020 od 10,30 českého času. Na 80 návštěvníků tohoto virtuálního webináře přivítal velvyslanec Milan Hovorka, zatímco akci moderoval ekonomický diplomat ambasády Milan Dostál. Kvalitu akce podpořil svým vystoupením ředitel odboru kosmických aktivity Ministerstva dopravy ČR JUDr. Václav Kobera a zkušenosti s českou účastí u Evropské vesmírné agentury český delegát u ESA Michal Reinöhl

Firmy následně, na tomto kvalitně zajištěném webináři, prezentovaly v powerpointu své prezentace, přičemž již během následné části věnované otázkám a odpovědím nechyběly z indické strany nabídky na distributory, či partnery v místě.

V podvečerních hodinách dále Velvyslanectví České republiky Dillí zajistilo uzavřený kulatý stůl pro „decision makery“ v oboru, kde vystoupil velvyslanec Milan Hovorka, Václav Kobera, či Petr Bareš, zatímco za indickou stranu se účastnil Dr. K. Sivan, prezident ISRO (Indian Space Research Organisation) a zároveň náměstek vládního úřadu pro vesmír či Dr. R. Sasibhushan, prezident a generální ředitel významné státní společnosti ANTRIX a prezident výboru CII (Konfederace indických průmyslů) pro vesmír. Hlavními body jednání bylo představení České republiky jako partnera pro projekty ISRO, podpora českého průmyslu a ekonomických zájmů firem z oboru, vyjádření zájmu o vytvoření mechanismu pro častější a hlubší spolupráci a zdůraznění ambicí České republiky v multilaterálních organizacích.

Milan Dostál, ekonomický diplomat, Velvyslanectví České republiky v Dillí