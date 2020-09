Ráno raníčko vláda vstala, nouzový stav nakázala. Ve středu 30. 9. se dozvíme podrobnosti o nouzovém stavu

Zítra hned na osmou ranní je avizována tisková konference vlády. Vzhledem k tomu, že už od prodlouženého víkendu premiér Babiš i ministr zdravotnictví Prymula vypouštějí informační balónky "Bude nouzový stav", zítra už to nebude takové překvapení.

To, co ale zatím netušíme, jsou ale parametry nouzového stavu, který bude vyhlášen. Zásadní sdělení, na které čekáme, bude o tom, zda se nouzový stav bude vztahovat pouze na Prahu, nebo na celou Českou republiku, zda se nedotkne voleb, co to bude znamenat pro běžný život - zavřou se školy, a pokud ano, které stupně? Omezení se budou týkat shromažďování, vycházení, práce? Jak zasáhnou do podnikání a kterých oborů se nejvíce dotknou?

Zatímní informace znějí tak, že nouzový stav bude vyhlášen od pondělí (volby by tedy měli proběhnout bez dalších změn, lidé v karanténě například volí již dnes, ostatní to čeká tradičně v pátek a sobotu). Ministr zdravotnictví se tak rozhodl i proto, že bez nouzového stavu není možné nařizovat pracovní pohotovosti nebo povinné výpomoci ve zdravotnictví, pokud by došlo k personální nouzi. A k té se vzhledem k počtu lékařů, sester a dalšího zdravotnického personálu v karanténě (zhruba 1700 podle informací České lékařské komory), již schyluje. Opatření by se měla týkat školství a především volnočasových aktivit - tedy bude omezeno shromažďování lidí.

Uvidíme, zda případné vyhlášení nouzového stavu bude mít ten efekt, jaký si vláda maluje a povede v očekávaném časovém horizontu k cílovému poklesu reprodukčního čísla pod jedna celá. Na jaře byli všichni obezřetní, například Praha vypadala jako město duchů, v dopravních prostředcích si lidé sedali daleko od sebe a poměrně dodržovali rozestupy i při nákupu. Teď? Semafor je barevně téměř jednolitý (skoro by se chtělo říci "je vymalováno") a lidé si v metru a autobusech šlapou na nohy. Pokud u vstupu do metra použijete dezinfekci, určitě se najde nějaký dobrák, který do vás strčí (protože ho překvapilo, že jste se zastavil) a ještě se na vás udiveně podívá, co to tam vlastně děláte, a proč? Ve frontě k pokladnám v obchodě pokud dodržíte rozestup, jen toho někdo využije k tomu, aby vás předběhl. Stačí se rozhlédnout a můžete počítat "nosáče", tedy ty, kterým ležérně nasazená rouška zahřívá bradu. Pokud jí mají.

A zatímco na jaře objevení někoho bez roušky vedlo téměř k hysterii a občánci byli ochotni na takové volat policii, teď je to horší. Je jim to jedno.