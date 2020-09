Česká zbrojovka zveřejnila schválený prospekt cenného papíru pro svůj vstup na BCPP; PMČR zveřejní zítra výsledky

Na domácí scéně se dovrší výsledková sezóna za 2Q. Ve středu zveřejní svá čísla Philip Morris ČR. Očekáváme, že pandemie Covid -19 se projevila především do poklesu přeshraničních prodejů v ČR, což by mělo znamenat meziročně zhruba 10% pokles r/r na čistém nekonsolidovaném zisku na 1,36 mld. Kč .

V minulém týdnu se bez výraznějších zpráv vrátil prodejní tlak na americké technologické akcie. Investoři mohou vybírat zisky před prezidentskými volbami v USA (3. 11.), a navíc opět více reflektují situaci kolem pandemie Covid-19. Ta se v posledních týdnech opět zhoršuje, a to nejen v Evropě, ale například i v Indii či některých zemích Jižní Ameriky. Významným tématem uplynulého týdne byl rovněž únik dokumentů poukazující na nekalé jednání mnoha bank v letech 2000 – 2017, které mají být zapleteny do praní špinavých peněz v objemu téměř 2 bil. USD. Indexy evropských bank se tak posunuly poblíž svých historických minim. Americký index S&P 500 odepsal 0,3 % a zakončil v červeném již 4. týden v řadě. Evropský EuroStoxx 600 pak propadl o 3,6 %. Domácí index PX vykázal pokles o 1,1 % t/t na 864 bodů.

Nejvíce rostoucí akcií týdne byl Avast (+6,1 % t/t na 161,9 Kč). Na titulu se neobjevila žádná kurzotvorná informace. Situace kolem horšící se epidemiologické situace a skutečnost, že více lidí pracuje z domova, jsou paradoxně pro společnost příznivé z hlediska větší poptávky po jejích produktech. Naopak nejvíce klesající akcií týdne byla Erste Group (-6,6 % t/t na 484,0 Kč), která následovala propad sektoru v Evropě. Důvody vidíme v růstu nakažených koronavirem a zmíněným skandálem okolo praní špinavých peněz. Erste je pak tradičně nejvíce reagující bankou na zahraniční dění.

Česká zbrojovka Group

- Výtěžek z IPO bude financovat nový závod v USA

Česká zbrojovka zveřejnila schválený prospekt cenného papíru pro svůj vstup na BCPP. Dle prospektu je plánován první den obchodování na 2. 10. 2020. Tedy dle aktuálního plánu mohou být podávány poptávky do 1. 10. 2020. Plánované cenové rozpětí je stanoveno na 290-370 Kč/akcii, což by firmu oceňovalo na 10,7-13,6 mld. Kč. Jednalo by se o společnost s nižší tržní kapitalizací v rámci BCPP vedle Kofoly, PFNonvovens, TMR či Stock Spirits. Po úspěšném upsání všech plánovaných akcií by mohla hodnota tzv. volně obchodovaného podílu dosáhnout 35 % společnosti, tedy zhruba 4 mld. Kč. Prostředky, které firma hodlá získat v rámci úpisu nových akcií, chce společnost využít na výstavbu nových kapacit v USA a na případné akviziční příležitosti.

Philip Morris

- Projekce výsledků za 1H20

Philip Morris ČR zveřejní své výsledky za 1H20 ve středu 30. 9. 2020. Očekáváme nekonsolidované tržby ve výši 7,1 mld. Kč (-4,2 % r/r). Důvodem pro pokles by měl být vývoj především na domácím trhu ve 2Q, který byl ovlivněn výrazným omezením přeshraniční poptávky v důsledku preventivních opatření spojených s pandemií Covid-19. Naopak Slovensko a výrobní služby by měly těžit z oslabení domácí koruny. Odhadujeme, že nepříznivé podmínky by měly dopadnout i na marže společnosti, kde čekáme pokles EBITDA marže o 1,4 p.b. na 38,6 % při absolutní EBITDA ve výši 2,7 mld. Kč (-7,4 % r/r). Vyšší mzdové náklady a odpisy pak zdůrazní meziroční pokles na čistém zisku na 1,36 mld. Kč (-10 % r/r).

Celkově odhadujeme, že investoři již relativně zhoršené výsledky očekávají, a tak se zaměří na potenciální komentář k vývoji po skončení preventivních opatření. Současně nás bude zajímat vývoj v penetraci bezdýmových produktů, kde očekáváme další zvýšení tržního podílu jak v ČR, tak na Slovensku.



ČEZ

- Začátek jednání se zájemci o dostavbu Dukovan

- Snížení ceny elektřiny pro zákazníky

Tento týden společnost začne jednání s 5 uchazeči o dostavbu nového jaderného reaktoru v Dukovanech. Prostřednictvím online konferencí se bude jednat o otázkách jako organizace tendru, dodavatelský model a další věci nutné pro přípravu samotného tendru. Podle plánu by měl tendr na výběr dodavatele začít ještě v tomto roce, vítěz by měl být znám do dvou let a samotná výstavba začít v roce 2029.

Společnost oznámila, že od října sníží cenu elektřiny pro domácnosti a malé firmy v průměru o 9 %. Zlevnění se týká smluv na dobu neurčitou, tedy bez fixace ceny. Tento krok je důsledkem nižších cen elektřiny na burze, kde ČEZ elektřinu nakupuje, a část poklesu ceny tak přenáší na své zákazníky. Cena elektřiny na pražské komoditní burze je nyní meziročně přibližně o 15 % níže, takže by nemělo dojít k poklesu marží divize Prodej, která nákup a prodej koncovým zákazníkům zastřešuje. ČEZ se snaží přilákat nové zákazníky, nicméně očekáváme, že ostatní velcí hráči na trhu budou tento krok následovat.

Avast

- Konkurent McAfee zažádal o vstup na burzu

Americká společnost McAfee, která je producentem antivirových programů pro PC a mobilní zařízení, zažádala v USA o vstup na burzu. Společnost zatím uvedla jako plánovanou velikost IPO 100 mil. USD. McAfee je jedním z největších subjektů na trhu antivirové ochrany a konkuruje Avastu především v oblasti antiviru pro PC, přestože nevyužívá tzv. freemium model jako Avast. Vstup McAfee na burzu může přilákat nové investory do sektoru antiviru a kybernetické bezpečnosti, ale zároveň může vést k realokaci kapitálu mezi těmito veřejně obchodovanými firmami. McAfee mělo loni tržby 1,29 mld. USD ve srovnání s 0,87 mld. u Avastu.

VIG

- VH schválila dividendu, dnes již akcie bez nároku

Valná hromada společnosti v pátek schválila dividendu ze zisku minulého roku ve výši 1,15 EUR na akcii (5,8% hrubý dividendový výnos). V pátek byl zároveň poslední obchodní den s právem na tuto dividendu, dnes se tak již akcie obchodují bez nároku na dividendu.

CTP

- Možný vstup na burzu

Společnost CTP, která investuje do průmyslových a logistických ploch, podle svého gen. ředitele Remona Vose uvažuje o primární emisi akcií. Uvedl to v rozhovoru pro dnešní HN. Vos zmínil, že společnost nyní připravuje obchodní plán na příštích 10 let a IPO by bylo cestou, jak financovat růst firmy. Další detaily neuvedl. CTP je v současnosti největším provozovatelem průmyslových parků ve střední Evropě.

TD Gama

- Dluhopisy předčasně splaceny

Dluhopisy TD Gama 5,25/2023 byly minulou středu předčasně splaceny. Oprávněným držitelům dluhopisů k rozhodnému dni 24. 8. 2020 byla vyplacena jistina, narostlý úrok a mimořádný úrok 1,5 % jistiny. Společnost rozhodla o předčasném splacení 10. 8. 20201 poté, co prodala svoji nemovitost v Praze na Malé Straně. Ta měla být původně rekonstruována na hotel, po změněné situaci v letošním roce však schůze držitelů dluhopisů umožnila její prodej. Podotýkáme, že dluhopisy se již od 21. 8. na burze neobchodují.

Home Credit

- Za 1H ztráta 619 mil. EUR

Společnost Home Credit oznámila za první polovinu roku čistou ztrátu ve výši 619 mil. EUR. Za tímto výsledkem je především výrazný nárůst tvorby opravných položek k úvěrům v důsledku pandemie Covid-19, jejího dopadu na jednotlivé ekonomiky a současným i očekávaným budoucím ztrátám z úvěrů. Objem poskytnutých úvěrů propadl o 20 % r/r na 16,2 mld. EUR. Podíl nesplácených úvěrů vzrostl v prvním pololetí jen mírně na 6,2 % (z 5,6 % v 1H 2019). Generální ředitel Jean-Pascal Duvieusart zároveň uvedl, že výsledky neměly výraznější dopad na kapitálovou či likviditní pozici společnosti a ve 3Q se společnost opět vrátila do zisku.

Makro

- ČNB beze změny a bez překvapení

Ve středu bankovní rada ČNB podle očekávání ponechala úrokové sazby beze změny (0,25 % pro 2T repo). Hlasování bylo jednomyslné (7:0). Celkově zasedání nepřineslo žádnou překvapivou zprávu a bankovní rada opět naznačila, že žádné další kroky neplánuje. Ekonomický vývoj (HDP, inflace) zatím odpovídá prognóze, poslední zhoršení situace kolem Covid-19 sice zvyšuje nejistotu, ale pro ČNB zatím nepřináší důvody nějak reagovat. Nadále očekáváme, že ČNB ponechá sazby (0,25 %) beze změny alespoň do druhé poloviny příštího roku. Trh přešel zasedání ČNB bez větší reakce.