Daimler, BMW: Uber má zájem o aplikaci na sdílení jízd Free Now

Podle agentury Bloomberg projevil americký Uber zájem o aplikaci na sdílení jízd Free Now, kterou v Evropě provozují a vlastní Daimler a BMW.

Aplikace Free Now je součástí joint venture Your Now, kterou obě automobilky napůl vlastní. Daimler ocenil svůj podíl letos na konci první poloviny roku na cca 618 mil. EUR. Daimler se odmítl vyjádřit k tomu, zda s Uberem jedná o prodeji aplikace.