Temná stránka peněz ,,zadarmo”

Nástup koronaviru vyvolal drastickou reakci centrálních bank ve spolupráci s vládami v podobě různých programů na podporu ekonomiky. Programy ve většině zemí začaly prosazovat politiku nulových až záporných úrokových sazeb, následně nákupu vládních a korporátních cenných papírů, nákup akcií společností přes ETF fondy až po různé podpory v nezaměstnanosti anebo helikoptérové peníze.

V největší ekonomice světa, Spojených státech, obrovské tržní intervence Federálního rezervního systému v reakci na pandemii stáhly náklady na půjčování společnostem z březnových maxim na historická minima a ulehčily bezprecedentní emitování dluhopisů společností, které se zoufale snaží o hotovost, aby přežily ekonomický dopad koronaviru.

Na jednu stranu to v případě Spojených států zajistilo snížení nezaměstnanosti z nejvyšší hodnoty 14,7 % za posledních více než 80 let a nejrychlejší oživení z nejhorší krize od druhé světové války.

Na druhou stranu to neuzdravilo ekonomiku zánikem „zombie“ společností, jejichž provozní zisk nedosahuje úroku potřebného k zaplacení jejich věřiteli. Právě naopak jejich počet i nadále kontinuálně roste společně s trendem vázání na dluhopisy, který následoval v březnu po krizi COVID-19. Tento trend urychlil a přispěl ke vzniku nové generace výše zmíněných „zombie“ společností, které by zanikly pod tíhou svých vlastních dluhů, pokud by se někdy zvedly úrokové sazby ze současných úrovni.

Zdroj: ft.com

Alarmující údaje můžeme pozorovat na přiloženém grafu, který zaznamenává procentuální počet společností, které už 3 roky nedosahují dostatečného zisku na pokrytí úroků z dluhů na indexu Russell 3000 (index zahrnuje 3000 největších trhů kapitálových amerických společností). Zatímco na konci roku 2019 jich bylo přibližně 13 %, v současnosti je jich přibližně 15 % (450 společností), 1 % pod maximem dosáhnutým během „dot-com“ bubliny v roce 2000.

Jun Zhu, portfolio manažerka společnosti The Leuthold Group se v návaznosti na tento graf ptá: „Mnoha společnostem rostou náklady na dluh a počet zombie společností stoupá. Co se stane, pokud kapitálové trhy vyschnou a neumožní refinancovat nebo splatit dluh? Jak ho přerolují anebo si dokonce dovolí úrokové náklady?“

V současnosti můžeme pozorovat korekci na finančních trzích z důvodu končících stimulů schválených v minulosti. Na druhou stranu neochota dohody mezi demokraty a republikány o objemu nových stimulů vyvolává spolu s možností zvolení Bidena do prezidentského křesla nejasnost směřování země. Uvidíme či současný snížený návrh demokratů o 1 bilion dolarů na 2,4 bilionů dolarů projde schválením na obou stranách a tím podpoří další růst „zombie“ společností.