Projekt na Cínovci s novou dynamikou

Projekt těžby lithia na Cínovci technicky připraví německá skupina SMS Group. Výběr tohoto inženýringového leadera projektu Cínovec oznámila společnost European Metals (EMH). Ta má v licencované společnosti Geomet 49% podíl, 51 % drží ČEZ prostřednictvím Severočeských dolů.

SMS Group má podle oznámení zahájit práce okamžitě a dokončit je s finální studií proveditelnosti do konce roku 2021.

Cínovské ložisko lithia má být jedno z největších v Evropě a vzhledem k nastupující vlně elektromobility může mít strategický význam. Ten podtrhává také ideální poloha ve středu Evropy blízko na česko-německých hranicích.

Pro těžaře aktuální trh s lithiem však není příznivý. I přes vzestup zájmu o elektromobily se cena lithia nadále obchoduje na nejnižších úrovních za poslední 3 roky. Z nízké ceny se tak můžou těšit producenti lithiových baterií kvůli nízkým nákladům na komoditu.

Dlouhodobá korekce cen může podle analýzy CFD World představovat pro dlouhodobé investory zajímavou příležitost na rozšíření svého aktuálního portfolia investic anebo případnou diverzifikaci rizika.

Očekává se, že světový počet nově prodaných elektrických automobilů se v následujících letech zvýší na pět až šest milionů vozidel, což odpovídá podílu na trhu přibližně 5 % - 7 %. Momentálně je potřebných přibližně 150g lithia na vyprodukování výkonu 1kW/h.

V závislosti na výkonnosti a technologickém pokroku v této oblasti se očekává, že na každé elektrické vozidlo bude potřebných mezi 3-10 kg lithia.

V důsledku této skutečnosti analytici očekávají, že roční poptávka po lithiu v celosvětovém měřítku vzroste o 21 %.