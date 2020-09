Studie: nejdůležitější Bitcoinové peněženky

Než se pustíme do tohoto tématu je důležité si uvědomit, že pokud chcete této studii plně porozumět, musíte mít alespoň základní technické znalosti. Pokud jste obeznámeni s druhy kryptoměnových peněženek a víte co znamenají velrybí transakce, můžete přejít dolů přímo ke studii a tyto dvě části přeskočit. Pro ty, kteří si v těchto tématech nejsou úplně jisti, pro ně tu máme krátké shrnutí těchto dvou témat v kostce. Jejich pochopení je totiž základem k pochopení, jak důležité jsou výsledky naší studie obchodování s kryptoměnami.

Co je to kryptoměnová peněženka?

Kryptoměny se obvykle ukládají ve fyzických nebo digitálních peněženkách. Když však mluvíme o fyzické peněžence, máme na mysli hardwarovou peněženku např. Trezor nebo Ledger, případně papírovou peněženku. Fyzická i digitální peněženka má na blockchainu svoji jedinečnou adresu. Vzhledem k tomu, že blockchain je vlastně účetní knihou, kde jsou veřejně obsaženy záznamy o všech transakcích kryptoměn, jako je třeba Bitcoin, je možné určit vlastnictví těchto peněženek a zejména potom těch, které patří do kryptoměnovým burzám. Většina kryptoměn totiž není plně anonymní, ale spíše pseudonymní, kde při troše snahy jsme schopni dohledat jejího majitele.

Existují desítky kryptoměnových peněženek a každá z nich má různé funkce. Třeba peněženka Mycelium je zaměřena pouze na Bitcoin, oproti ní jsou tu peněženky jako např. Coinomi, které podporují doslova tisíce kryptoměn. Kryptoměnové peněženky vydělávají svým tvůrcům peníze díky transakčním poplatkům, které se mohou pohybovat od zlomku centu až po více než 10–15 USD v závislosti na převáděné peněžence a kryptoměně a aktuální výši transakčních poplatků na blockchainu.

Jaké jsou pohyby kryptoměn vlastněné velrybami?

Schopnost sledovat velké kryptoměnové transakce mezi uživateli a kryptoměnovými burzami je pro tradery nesmírně cenná. Není na tom nic složitého. Většinou se dá s jistotou předpokládat, že pokud někdo převede velké množství Bitcoinů na burzu jako je Binance, naznačuje to, že má v úmyslu tyto Bitcoiny prodat, případně za ně nakoupit nějaké altcoiny. Oproti tomu situace, kdy někdo převede velké množství Bitcoinů z burzy do svojí peněženky nám dává prakticky jistotu, že daný člověk neplánuje v brzké době jejich prodej, ale chce si je uchovat někde na bezpečném místě.



Uživatelům, kteří mají na svých peněženkách obrovské množství kryptoměn, se říká velryby (angl. whales), odtud tedy výraz „velrybí transakce“. Existují Bitcoinové velryby, Ethereové velryby, XRP velryby atd. Některé velryby mohou být jednotlivci, zatímco jiné jsou instituce, jako jsou investiční fondy nebo dokonce burzy. Existuje jakýsi předpoklad, že velryby jsou uživatelé s těmi největšími zkušenostmi s obchodováním kryptoměn na trhu. I když tomu tak ve skutečnosti být nemusí, s jistotou se dá říci, že to, co dělají se svými penězi má velký dopad na celý kryptoměnový trh, protože se jedná o obrovské objemy prostředků. Pokud vy přesunete pár Bitcoinů na burzu, nikdo si toho nejspíš nevšimne, ale když totéž udělá velryba s tisíci nebo třeba desítkami tisíc Bitcoinů, to už je jiná písnička!



Nemělo by být žádným překvapením, že existují desítky API služeb, které sledují pohyby velryb doslova na tisících blockchainů. Jedním z nejlepších (podle našeho názoru) je WhaleTrace. Tyto nástroje jsou pro krypto-tradery velmi užitečné právě z těch důvodů, které jsme zde uvedli.

Studie: Které kryptoměnové peněženky jsou důležité?

Ačkoli je sledování pohybů velrybích peněženek neuvěřitelně užitečné, může být zavádějící z jednoho prostého důvodu: mezi „běžnými“ adresami peněženky není rozdíl. Běžnými se v tomto slova smyslu míní všechny ostatní adresy, které nepatří kryptoměnovým burzám. Jak asi tušíte, burzy mají více peněženek a s tím i souvisejících adres s velkými objemy kryptoměn. Někdy tyto burzy jenom přesunují prostředky mezi svými adresami – některé totiž slouží pro častější transfery, jiné jsou spíše záložní, a tedy i více zabezpečené. Abychom prozkoumali povahu těch zmíněných „běžných“ adres Bitcoinových peněženek, zanalyzovali jsme jejich chování v průběhu 3 měsíců pomocí dat získaných z walletexplorer.com.



Z našeho výzkumu jsme zjistili, že existují 4 zcela odlišné typy uživatelů, resp. peněženek, které se využívají a to: běžné kryptoměnové peněženky, offline peněženky jako hardwarová nebo papírová peněženka (angl. cold wallets), peněženky těžařů a neznámé peněženky. Běžné peněženky a offline peněženky vykazují podobné chování, jmenovitě malý počet transakcí s malým počtem adres. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že typická offline peněženka, představte si ji třeba jako hardwarovou peněženku Trezor, obsahuje podstatně větší množství kryptoměn než běžná peněženka, kterou máte ve svém smartphonu. Peněženky těžařů kryptoměn obsahují velké množství „čerstvě natěžených“ kryptoměn, které těžaři dříve nebo později prodají na trhu. Posledním typem jsou neznámé peněženky, ty neodpovídají profilu žádné z předchozích typů, pro naše účely tedy nejsou až tak podstatné.



Cílem studie bylo zjistit, zda lze informace získané o transakcích velryb nějak využít při obchodování kryptoměn. Vzhledem k tomu, že není jisté, které offline peněženky nebo neznámé peněženky mohou patřit kryptoměnovým burzám, pokusili jsme se vytvořit graf různých párování těchto peněženek se známými peněženkami. Níže vidíte rozdíly, které mají párování v datech transakcí velryb ve vztahu k ceně Bitcoinů. Zdá se, že aktivita na peněženkách těžařů má nejvýznamnější vliv na pohyb cen kryptoměn, o něco větší než dále uváděná aktivita offline peněženek.



Pohyby Bitcoinových peněženek vlastněných těžaři směrem na/z burzy

Pohyby offline Bitcoinových peněženek směrem na/z burzy



Do budoucna bychom chtěli udělat ještě další podrobnější průzkum, který se zaměří na čtvrtý typ peněženek, které jsme v tomto článku nazvali „neznámé peněženky“. Je více než pravděpodobné, že spousta těchto peněženek již nebude nikdy aktivních, třeba z důvodů, že jejich majitelé ztratili nebo zapomněli svoje privátní klíče. Během bull runu v letech 2017--2018 se drobní investoři vrhli na investice do kryptoměn, aby se pokusili získat podíl na tom šíleném růstu, kterého jsme byli svědky. Pokud by v té době vznikla velká část těchto „neznámých peněženek“, podpořilo by to myšlenku, že tyto peněženky jsou jakýmisi pustými ostrovy, tedy místy, jež zůstaly opuštěny nebo zapomenuty lidmi, kteří si pořídili kryptoměny v nesprávnou dobu a zanevřeli na ně. Tedy někdy v době, když vrcholil předchozí bull run.