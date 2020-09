Trhy v posledních dnech rostou – nelze však vyloučit další turbulence; Dnes večer první prezidentská debata v USA

S&P 500 i Stoxx Europe 600 v uplynulém týdnu klesaly

ECB zahájí revizi PEPP

V eurozóně vyšly PMI ve službách výrazně pod odhady – reakce na pandemii

Dnes večer první prezidentská debata v USA

Trhy v posledních dnech rostou – nelze však vyloučit další turbulence

Ve čtvrtek vyjdou na obou stranách Atlantiku aktualizovaná PMI

V pátek se dozvíme hodnoty nezaměstnanosti a inflace v obou klíčových regionech

Americké futures i asijské indexy v zeleném teritoriu

Volby

Do popředí investorského zájmu se dostávají nadcházející americké prezidentské volby. Dnes večer se uskuteční první předvolební debata. Podle anket očekává 60% investorů vítězství Bidena. Hlavním scénářem zůstává, že Republikáni udrží Senát. Předpokládá se, že absolutní vítězství Demokratů - tj. prezidentský úřad a obě komory Kongresu - by spustilo na trzích výprodeje. Naopak, pokud Trump prezidentské křeslo obhájí, trhy posílí. Mezi hlavní oběti případného Bidenova vítězství patří energetický a bankovní sektor.

Trhy - posílení

Trhy v posledních dvou seancích posílily. Investoři využili atraktivních cenových úrovní a nakupovali. Na druhou stranu s velkou pravděpodobností můžeme očekávat další turbulence. Nad trhy se totiž vznáší řada rizik. Kromě již zmíněných prezidentských voleb se burzy obávají prudce narůstajícího počtu nových infekcí covid-19 na starém kontinentě. Plošné karantény již zřejmě nenastanou, nelze však vyloučit lokální lockdowny. Nová opatření společenského distancování mohou zbrzdit probíhající oživení ekonomické aktivity. Mnohé investory zklamalo poslední zasedání centrálních bank. Fed i ECB ukázaly, že jejich stimuly mají své hranice, a že centrální bankéři nevyjdou trhům vstříc v případě sebemenšího záchvěvu. V neposlední řadě je negativní zprávou i klesající pravděpodobnost rychlého schválení robustního fiskálního stimulu v USA.

Makro

Ve čtvrtek vyjdou zpřesněná PMI ve výrobě pro eurozónu. V pátek se rovněž dozvíme hodnoty nezaměstnanosti a inflace v tomto regionu. Očekává se, že nezaměstnanost za srpen vzroste z 7,9% na 8,1%. Ceny v jednotné oblasti by měly v srpnu meziměsíčně vzrůst o 0,2% po srpnovém poklesu o 0,4%. V USA ve čtvrtek vyjdou data o soukromé spotřebě a výrobní PMI. Klíčová budou páteční data z trhu práce. Nezaměstnanost by měla předvést další pokles na 8,2% ze srpnových 8,4%. Předpokládá se, že v září vygenerovala americká ekonomika 860 000 nových pracovních míst.

Ohlédnutí

Index S&P 500 minulý týden oslabil o 0,6%. Stoxx Europe 600 odepsal o 3,6 %. Euro minulý týden vůči USD ztratilo o 2,0%. Vůči EUR zůstala za poslední týden česká měna oslabila na EUR/CZK 27,12 z 26,74. Proti dolaru koruna depreciovala na CZK/USD 23,33před týdnem byla na CZK/USD 22,53

ECB – revize PEPP

ECB zahájí revizi protipandemického programu (PEPP). Cílem je vyhodnotit úspěšnost programu i případnou délku trvání. Zejména němečtí centrální bankéři se hlasitě ozývají, že program by měl trvat co nejkratší dobu – nutnou pro odvrácení případné krize, poté by však měl být ukončen. Právě neshody uvnitř rady guvernérů ECB činí snahy o navýšení objemu nakupovaných bondů v rámci PEPP obtížnějšími.

Eurozóna - makro

PMI v sektoru služeb skončily pod odhady: 47,6 vs odhad 50,6. Výroba predikce překonala: 53,7 vs est. 51,9. Prudký nárůst nových infekcí covid-19 ohrožuje křehké oživení v klíčovém sektoru služeb. Vzhledem k tomu, že řada zemí zavádí další opatření společenského distancování, může ekonomická aktivita v jednotné měnové oblasti i nadále ochabovat.



