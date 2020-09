Cestování do Thajska - v Thajsku stále platí nouzový stav v souvislosti s pandemií covid-19

Cestování do Thajska

10.09.2020 / 10:15 | Aktualizováno: 29.09.2020 / 08:42

V Thajsku stále platí nouzový stav v souvislosti s pandemií covid-19, a to až do 31. 10. 2020. Většina preventivních opatření již byla uvolněna. Přicestovat do Thajska za turistickým účelem však stále nelze.