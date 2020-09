Nouzový stav v Thajsku a návrat do České republiky (29.9.2020)

Nouzový stav v Thajsku byl prodloužen do 31. 10. 2020. Letecká doprava zůstává zásadně omezena. Několik leteckých společností i přesto létá z Bangkoku s možností návazného letu do České republiky.

V současné době lze k odletu do Evropy využít leteckých spojení společností KLM (přes Amsterdam do Prahy), Lufthansa (přes Frankfurt do Prahy), Emirates (přes Dubaj do Prahy), Qatar Airways (přes Dohá do Prahy, Frankurtu nebo Vídně), Swiss (přes Curych do Prahy), Air France (přes Paříž), Eva Air (přes Londýn), případně Korean Air (přes Soul). Aktuální informace doporučujeme ověřit přímo s leteckými společnostmi.

Podmínky pro vstup na území ČR jsou upraveny aktuálním Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.

Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví

Thajsko je považováno za zemi s níským rizikem výskytu Covid-19. Osoby, které do ČR přicestují z Thajska a v posledních 14 dnech nepobývaly déle než 12 hodin v zemi v červené zóně s vysokým rizikem covid-19, nemusí při vstupu předložit ani poté absolvovat test na covid-19, ani se na ně nevztahuje karanténa.

Detailní informace viz Ministerstvo vnitra ČR, případně lze využít e-mailovou linku pro dotazy související s podmínkami vstupu na území ČR cestovani.covid19@mvcr.cz.

Informace o testování v Thajsku viz Možnosti testování na COVID-19 v Thajsku.

V souvislosti s pandemií covid-19 platila pro cizince v Thajsku do 26. 9. 2020 vízová amnestie. Konkrétní podmínky pro jednotlivé typy víz je třeba konzultovat přímo s thajským imigračním úřadem.

Vzhledem k tomu, že po celou dobu pandemie bylo možné k návratu do vlasti využít komerční letecké spoje a v současné době lze letět až do Prahy, Velvyslanectví ČR v Bangkoku nevystavuje českým občanům žádné podpůrné dopisy pro thajský imigrační úřad.

Pokud jste Thajsko stále neopustili, doporučujeme, abyste se registrovali v systému DROZD a věnovali pozornost platnosti svého cestovního zdravotního pojištění (optimálně s krytím COVID-19).

Další užitečné informace naleznete na následujících webových stránkách:

Koronavirus a cestování

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zdravotnictví

Informace k řešení pobytových záležitostí cizinců na území ČR od 17. července 2020