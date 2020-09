Rozbřesk: Akciové trhy se snaží oklepat z druhé vlny pandemie

Druhá vlna pandemie je realitou na čím dál větším počtu míst v Evropě – rychlé přírůstky případů vidí zejména Francie, Španělsko a Belgie. Ovšem i v relativně klidném Německu nervozita roste – Angela Merkelová včera na uzavřeném jednání ministerstva mluvila o tom, že do Vánoc mohou Němci vidět až 19 tisíc nových případů denně.



Na pozadí druhé vlny pandemie zaznamenaly akciové trhy čtvrtý týden ztrát v řadě, a jak ukázalo páteční a pondělní obchodování, ceny už začínají být pro některé kupce atraktivní. Pomoci mohlo i to, že poslední vlna podnikatelských nálad v Evropě zatím nevypadala nijak hrozivě. Zatímco služby logicky krvácí, průmysl až překvapivě odolává. K velkému optimismu však zatím důvod rozhodně není. Nehledě na výrazné rozdíly mezi průmyslem a službami ovšem obrázek eurozóny jako celku nevypadá nijak povzbudivě – souhrnný index PMI klesl podruhé v řadě na 50,1 bodu. Tento týden detaily pravděpodobně také ukážou regionální rozdíly mezi Německem a státy naplno zasaženými druhou vlnou pandemie.



Tváří tvář druhé vlně také budou investoři pečlivě sledovat, jak se vyvíjí státní pomoc ekonomikám. Řada dočasných nástrojů pomoci bude postupně vyprchávat a bude důležité sledovat, jak štědré programy budou připraveny pro druhou vlnu. V Česku se pozornost soustředí zejména na novou podobu kurzarbeitu, který má nahradit dobíhající programy Antivirus. Vládní návrh mířící do sněmovny je v řadě ohledů terčem kritiky, zejména z řad zaměstnavatelů, kterým se nelíbí vysoká spoluúčast skrze platby sociálního a zdravotního pojištění.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Emerging markets měny jsou pod tlakem, a to i když se akciím relativně daří. Napětí nastartované druhou vlnou drží korunu nad 27,20 EUR/CZK. Z domácích událostí ji asi nic náladu v tomto zkráceném týdnu spravit nedokáže. Čekáme horší PMI a neutrální zápis ze zasedání ČNB.



Zahraniční forex

Eurodolar se i nadále drží poblíž hranice 1,17, ačkoliv výprodej měn v emerging markets pokračuje. Euro stále trpí druhou vlnou epidemie v eurozóně, která vede k velmi nízké inflaci a agresivně holubičím komentářům, jako byl ten včerejší ze strany prezidentky ECB Lagardeové.



Dnes kromě německé inflace a dalších komentářů ze strany centrálních bankéřů z Fedu bude zajímavé, jak se bude eurodolar chovat během první debaty kandidátů na prezidenta USA. Donald Trump a Joe Biden se totiž v první ze tří televizních debat utkají dnes v noci.