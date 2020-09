Pandemií zasažené sektory v růstu

Co se týče korporátních zpráv, tak taxislužba Uber (+3,2%) vyhrála soudní spor o poskytování svých služeb v Londýně. I přes určitá selhání společnost může pokračovat ve své činnosti, když získala licenci na dalších 18 měsíců.

Pozitivní zpráva se objevila i u Boeingu (+6,4%), když šéf Evropský agentury pro bezpečnost letectví oznámil, že uzemněný typ letadel Boeing 737 MAX by mohl dostat regulatorní povolení již v listopadu. Vše závisí na americkém Federálním úřadu pro letectví. Jakmile ten dodá veškerá potřebná povolení, tak ho evropský regulátor bude za „nedlouho“ následovat. To by pro Boeing znamenalo, že by jeho letadla mohla být uvedena do provozu ještě před koncem letošního roku, nicméně bude záležet, kolik času zabere získání oprávnění na národních úrovních, které jednotlivé aerolinky potřebují k obnovení provozu letadel. K tomu přetrvávajícím problémem zůstává civilní letecká doprava. Ta je totiž stále hluboko pod svými předpandemickými úrovněmi a její prudké oživení se v následujících měsících zdá spíše nepravděpodobné.