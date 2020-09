Ranní glosa: Akciové trhy se snaží oklepat z druhé vlny pandemie

Sněmovna ve středu projedná kurzarbeit.

Druhá vlna pandemie je realitou na čím dál větším počtu míst v Evropě – rychlé přírůstky případů vidí zejména Francie, Španělsko a Belgie. Ovšem i v relativně klidném Německu nervozita roste – Angela Merkelová včera na uzavřeném jednání ministerstva mluvila o tom, že do Vánoc mohou Němci vidět až 19 tisíc nových případů denně. Na pozadí druhé vlny pandemie zaznamenaly akciové trhy čtvrtý týden ztrát v řadě, a jak ukázalo páteční a pondělní obchodování, ceny už začínají být pro některé kupce atraktivní. Pomoci mohlo i to, že poslední vlna podnikatelských nálad v Evropě zatím nevypadala nijak hrozivě. Zatímco služby logicky krvácí, průmysl až překvapivě odolává. K velkému optimismu však zatím důvod rozhodně není. Nehledě na výrazné rozdíly mezi průmyslem a službami ovšem obrázek eurozóny jako celku nevypadá nijak povzbudivě – souhrnný index PMI klesl podruhé v řadě na 50,1 bodu. Tento týden detaily pravděpodobně také ukážou regionální rozdíly mezi Německem státy naplno zasaženými druhou vlnou pandemie. Tváří tvář druhé vlně také budou investoři pečlivě sledovat, jak se vyvíjí státní pomoc ekonomikám. Řada dočasných nástrojů pomoci bude postupně vyprchávat a bude důležité sledovat, jak štědré programy budou připraveny pro druhou vlnu. V Česku se pozornost soustředí zejména na novou podobu kurzarbeitu , který má nahradit dobíhající programy Antivirus . Vládní návrh mířící do sněmovny je v řadě ohledů terčem kritiky, zejména z řad zaměstnavatelů, kterým se nelíbí vysoká spoluúčast skrze platby sociálního