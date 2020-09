Clayton: Je „kupujte domácí zboží“ smysluplná politika?

Po brexitu bude mít britská vláda větší svobodu ohledně podpory spotřebitelů v nákupech domácího zboží. David Clayton a David Higgins k tomu na stránkách VoxEU dodávají, že podobné snahy se objevují v dobách ekonomického útlumu a nejistoty a jsou pokusem o podporu domácí ekonomiky. Slogany typu „Buy British“, tedy „kupujte britské“, se ve Velké Británii objevovaly už ve třicátých letech, podobnou cestou se v osmdesátých letech vydala Austrálie a Nový Zéland. Jak je ale tato „nacionalistická obchodní politika“ efektivní?



Ekonomové zkoumali vývoj v sedmdesátých a osmdesátých letech, tehdy se zvedly jak britské exporty do Evropy, tak dovozy ze zbytku kontinentu. Zvýšená konkurence ze strany zahraničních subjektů tak vedla k úvahám a pokusům o podporu domácího zboží. Ekonomové k tomu dodávají, že pokud mají přinést úspěch, musí být splněny dva základní předpoklady. Za prvé, spotřebitelé musí mít skutečné preference pro domácí zboží. A k tomu musí být jasně rozlišitelné, co je opravdu domácím zbožím. A s tím souvisí řada otázek: Je například domácí zboží to, které na domácí půdě vyrobí zahraniční společnosti? A pokud se daný produkt skládá i z dovezených komponentů, při jakém jejich množství přestává být domácím produktem?



Labouristé se na konci sedmdesátých let nakonec rozhodli, že jejich vláda kampaň „Buy British“ nepovede, konzervativní vlády se o ni následně pokusily, ale po několika letech pokusy vzdaly. Až na konci sedmdesátých let přitom byla zpracována studie, podle které spotřebitelé nevěnují zemi původu větší pozornost u obuvi, koberců, zahradního nářadí, oblečení, kuchyňských linek a nábytku. U elektroniky hrála hlavní roli značka. Nejvýznamnější byl z hlediska nákupů poměr ceny a hodnoty. Podle ekonomů byly právě podobné závěry důvodem, proč se labouristé nepokusili reagovat na rostoucí dovozy kampaní na podporu domácího zboží.Konzervativní vlády pak šly trochu jinou cestou , protože nové průzkumy naznačovaly, že spotřebitel by rád znal zemi původu výrobků. K tomu se ukazovalo, že lidé často kupují dovozové zboží v přesvědčení, že jde o domácí produkci. Vláda tak schválila zákon , podle kterého muselo být vše označeno zemí původu. Do tří let ale evropský soudní dvůr tento postup zakázal a prohlásil jej za netarifní opatření sloužící jako nástroj protekcionismu.Je pravděpodobné, že nyní jsou preference spotřebitelů jiné než v sedmdesátých a osmdesátých letech? Ekonomové míní, že cena a kvalita budou nejspíš stále tím nejdůležitějším faktorem, který rozhoduje o nákupech. Takže: „Pokud nebudou britské firmy schopny dosáhnout stejné kvality a ceny jako firmy ze zahraničí, bude se zvyšovat podíl dovozů.“Otázkou podobně jako před desítkami let také zůstává, co je vlastně britský produkt. Ekonomové v této souvislosti zmiňují, že ani silné konzervativní vlády osmdesátých let nebyly schopny prosadit nějaký univerzální standard, podle kterého by se určovalo, od kdy už je produkt domácí. Různé firmy a různá odvětví totiž mají v této oblasti rozdílné zájmy a názory. Ekonomové končí s tím, že stále větší objem služeb, které se stávají předmětem mezinárodního obchodu, celý problém ještě násobí. Ze snah o podporu nákupů domácího zboží a služeb by tak nakonec mohli těžit jen právníci a lobbistické skupiny.Zdroj: VoxEU