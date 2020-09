Stavebko má letos výtečně našlápnuto, krizi navzdory

Hlavním důvodem takto příznivých výsledků je to, že prodeje přes obchodní zástupce nereagovaly na nařízená opatření tak citlivě jako například tržby obchodníků na uzavření nákupních center. V době nouzového stavu banky i stavební spořitelny navíc nadále fungovaly.

Krize naopak zapříčinila to, že si lidé uvědomili hodnotu spoření a v praxi zjistili, jak citelně může ztráta příjmu dolehnout na rodinný rozpočet , když nemají žádnou finanční rezervu .

Dosavadní výsledky potvrzují, že pokles z roku 2019 , který se letos opět vyrovnává, způsobilo především tehdejší avizované zpřísnění regulatorních doporučení ze strany České národní banky ( ČNB ). To významně zvýšilo požadavky na bonitu klientů a jejich vlastní prostředky, čímž došlo ke snížení dostupnosti úvěrů a vlastnického bydlení v České republice.

Lidé smlouvy výrazněji nevypovídali

Častou otázkou v souvislosti s epidemiologickými opatřeními bylo, zda klienti vypovídají smlouvy o stavebním spoření . Lidé doposud v letošním roce vypověděli dokonce o něco méně smluv, než bylo obvyklé v posledních pěti letech. Nejvíce se smlouvy vypovídaly v roce 2016, více než dvakrát tolik co letos.

Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) si klade za cíl společně se svými členy vytvářet spolehlivý, funkční a stabilní systém stavebního spoření a také upevňovat důvěru v tento produkt. Důraz klade na vytváření příznivých podmínek pro řešení bytových potřeb lidí žijících v České republice.

Asociace českých stavebních spořitelen vznikla v roce 2000 a v současnosti sdružuje všech pět stavebních spořitelen (Českomoravská stavební spořitelna, a. s., Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Raiffeisen stavební spořitelna a.s. a Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.). AČSS udržuje kontakty s partnerskými organizacemi v Evropě a podílí se stejně jako všichni její členové na činnosti Evropského sdružení stavebních spořitelen.