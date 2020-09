V tuzemsku byl dnes státní svátek, na finančních trzích byl klid (Komentář)

Úvod týdne byl na korunovém devizovém trhu klidný. V tuzemsku byl státní svátek a likviditu na trhu zajišťovali pouze londýnští obchodníci. Ti se ale do obchodování příliš nehrnuli. Bez čerstvých fundamentálních impulsů se tak dnes koruna obchodovala poblíž hodnot, kde v závěru minulého týden končila. Po celý dnešní sváteční den se tak kurz držel v pásmu mezi 27,10 a 27,20 CZK/EUR.

Okolním regionálním měnám vstup do nového týdne nevyšel. Polský zlotý během dnešní seance ztratil zhruba dvě třetiny procenta, maďarský forint na tom nebyl o moc lépe. V absolutním vyjádření se tak blíží historicky nejslabší hodnotě, které dosáhl koncem března.

Mezi vítěze prvního obchodního dne tohoto týdne se může řadit britská libra. Ta dnes proti dolaru během dne získala téměř procento a půl, což představuje největší intradenní zhodnocení za posledních šest měsíců. Povzbudivé zprávy z obou strana Lamanšského průlivu signalizují, že na brexitových jednáních, která začínají zítra, by mohlo dojít k průlomu vedoucímu k dohodě. Trhy spekulují na to, že v současné kovidové situaci si Britové nemohou dovolit nedohodu.

Po celotýdenní korekci předchozích eurových zisků vstoupila společná evropská měna do nového týden s mírnými zisky. Euru pomáhal optimismus patrný zejména na akciových trzích, zejména bankovních titulech, a to ve světle blížícího se konce čtvrtletí. Naopak dolaru se nechtělo příliš posilovat před zítřejším prvním duelem mezi americkými prezidentskými kandidáty D. Trumpem a J. Bidenem. Prezidentská kampaň v USA míří do finále.