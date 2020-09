Wall Street tuní systémy na noční obchodování během voleb

Strávit noc amerických prezidentských voleb u svého pracovního stolu, odpalovat objednávky a obchodovat až do bílého rána je na Wall Street považováno za určitý přechodový rituál. A letošní rok by mohl být ještě divočejší než obvykle, i když ho mnozí odpracují z domova.

Vzhledem k těsným volebním preferencím a prezidentu Donaldu Trumpovi, který již nyní zpochybňuje jakýkoli výsledek, který by nevyústil v porážku jeho konkurenta Joe Bidena, se podle technologicko-poradenské firmy ITRS objemy obchodů 3. listopadu pravděpodobně zvýší až na osminásobek své běžné úrovně. Tato předpověď tak testuje technologie velkých bank, které se snaží zajistit, že tento dodatečný tok zvládnou.

Finanční firmy sdělují svým zaměstnancům i klientům, že letos to bude jiné. Vzhledem k tomu, že voliči, kteří se bojí koronaviru, spoléhají na hlasovací lístky zasílané poštou (přičemž americká poštovní služba již nyní čelí problémům s doručováním), by se mohly výsledky voleb zpozdit o několik dní nebo i ještě delší dobu. Trump nedávno řekl, že se nepodrobí mírovému předání moci, pokud počet hlasovacích lístků ukáže, že vyhrál Biden. Vedoucí většiny Senátu Mitch McConnell se mezitím zavázal, že k řádnému předání moci dojde.

Dalším faktorem, díky kterému se letošní listopad bude od minulých prezidentských voleb lišit, je fakt, že vzhledem k pandemii Covid-19 v částech New Yorku a ve finančních centrech, jako je Londýn, bude mnoho obchodníků pravděpodobně na ad hoc pracovních stanicích ve svých obývacích pokojích.

"Mluvíme s klienty o možnosti, že by to mohlo trvat déle, než se očekávalo," uvedl Itay Tuchman, globální šéf devizového obchodování v Citigroup. "A období volatility může být delší, než se očekávalo, jen kvůli dynamice poštovních hlasů proti osobně doručeným hlasům v takto těsných volbách.“

Burzy uvedly, že po většinu letošního roku byly svědky obchodů chránících portfolia před volební volatilitou. Zvýšená pozornost bank ke své provozní odolnosti přichází poté, co regulační orgány, včetně Federálního rezervního systému a Úřadu pro finanční řízení ve Velké Británii, řekly, že se zaměřují na zajištění toho, aby se finanční firmy dokázaly přizpůsobit a rychle se zotavit z jakéhokoli narušení.

„Lidé nasazují více infrastruktury a shora se objevují otázky: „Jak těsné máme kapacity, jaké máme latence?“ řekl Guy Warren, generální ředitel ITRS, který pomáhá bankám modelovat volatilní obchodní dny a určit, kde by mohly mít problémy. "Většina lidí nemůže přijít na to, s čím bude problém, dokud se to nezboří."

Většina bank neplánuje mít do volebního dne zpět v kanceláři ani polovinu svých zaměstnanců. Některé banky, včetně Goldman Sachs Group a JPMorgan Chase & Co., musely své plány na návrat pracovníků do svých kanceláří v Londýně pozastavit na základě apelu britské vlády na pomoc zaměstnavatelů při tlumení nárůst případů s Covid-19.

Systémy Citigroup už v březnu prokázaly, že dokážou zvládnout větší tok objednávek, uvedla Deirdre Dunn, globální vedoucí pro obchodování se sazbami. To byl měsíc, kdy prudce vzrostla volatilita trhu a banka hromadně poslala pracovníky domů, aby pomohla zastavit šíření viru. Odolnost systémů pak ukazuje, že Citigroup bude v den voleb připravena, dodala Dunn.

"Pokud se pro srovnání podívám na rok 2016, znamenalo to, že mnoho lidí zůstalo v kanceláři celou noc," řekla. "Přinejmenším v tomto okamžiku můžeme něco z toho udělat z našich domovů a nebýt tak v budově ve 3 ráno."

Zdroj: Bloomberg