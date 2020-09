EU tlačí na regulaci kryptoměn a digitálních financí, jako argument jí slouží Wirecard

Evropská unie se ve snaze chránit své finanční trhy uchyluje k regulaci kryptoměn. Při minulém pokusu narazila na důrazný odpor národních vlád, nyní se však ohání Wirecardem.

V rámci iniciativy, která byla představena ve čtvrtek, se EU snaží stanovit jasná základní pravidla pro kryptoměny, které nejsou podchyceny tradičními pravidly, a tak mohou investory zanechat bez ochrany. Návrh, který je považován za jeden z nejkomplexnějších, se také snaží regulovat takzvané stablecoiny, jako je libra společnosti Facebook, která byla regulačními orgány považována za alarmující. Mohla by potenciálně zasáhnout velký počet uživatelů a dokonce ohrozit finanční stabilitu.

"Měli bychom proaktivně přijmout digitální transformaci, ale zároveň zmírnit potenciální rizika," uvedl ve svém prohlášení Valdis Dombrovskis, výkonný viceprezident Evropské komise. „Inovativní digitální jednotný finanční trh bude pro Evropany přínosem a bude klíčový k hospodářskému oživení Evropy tím, že nabídne spotřebitelům lepší finanční produkty a otevře společnostem nové kanály financování.“

Podle nových pravidel by kryptofirmy, jako jsou obchodní platformy, musely mít fyzickou pobočku v EU a podléhaly by kapitálovým požadavkům, uvedla komise. Na nejdůležitější stablecoiny by pak dohlížel Evropský orgán pro bankovnictví.

Ministři financí z největších ekonomik bloku tento měsíc připomněli svou výzvu k přísné kontrole projektů, jako je Libra. Tento návrh nyní stojí před debatou mezi Evropským parlamentem a národními vládami, než se bude moci uzákonit. Komise uvedla, že plánuje zavedení rámce pro kryptoaktiva do roku 2024.

Jak vylepšit dohled

Dohled nad nově vznikajícími typy finančních firem se dostal do centra pozornosti po velkolepém kolapsu německé platební karty Wirecard AG, která byla klasifikována jako technologická společnost a fungovala tedy pod méně přísným dohledem než tradiční banky.

V rámci nového tlaku na rozvoj fragmentovaných kapitálových trhů EU, který byl rovněž představen ve čtvrtek, nyní Komise plánuje posoudit, zda stávající předpisy pro toto odvětví fungují tak, jak byly zamýšleny, a jsou vnitrostátními orgány uplatňovány tak, jak by měly.

„K zajištění skutečně rovných podmínek pro všechny hráče na trhu je zapotřebí integrovaného a konvergentního dohledu,“ stojí v nejnovějším akčním plánu, jak rozvíjet takzvaný projekt unie kapitálových trhů. "To bude zvláště důležité ve světě po brexitu s několika finančními centry po celé EU."

Harmonizovanější dohled však byl pro národní vlády obtížným soustem. Ty výrazně osekaly návrh komise z roku 2017 na posílení dohledu na evropské úrovni, přičemž upřednostňovaly větší moci uvnitř svých hranic. Tento přístup byl ale zpochybněn, když Wirecard odhalil významné nedostatky v Německu, které vyvolaly v této zemi reformy, a spustil přezkum evropského dohledu nad trhy. Komise uvedla, že před konkrétnějšími kroky bude muset počkat na výsledky vyšetřování.