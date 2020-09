Tento týden nabídne dividendy od Cisco Systems, Deere, Mondelez a spousty dalších

V týdnu se dočkáme příchodu posledního čtvrtletí roku, což bude pro investory výraznějším signálem, že start nové výsledkové sezóny se výrazně přiblížil. Vzhledem k jinému fiskálnímu období se v tomto týdnu údaje o hospodaření dočkáme jen od jednotek firem, nicméně poměrně zajímavých. Například v úterý od Micron Technology, ve čtvrtek pak od Conagara Brands, Constellation Brands či především giganta PepsiCo. Z hlediska rozhodných dnů pro nárok na dividendu bude týden průměrný, když termín stanovilo na 250 společností. Lze mezi nimi nalézt jednoho zástupce prestižního indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA).

K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází obdobně jako na pražské burze druhý pracovní den po obchodu (tzv. T+2). Z hlediska nároku rozhodného dne pro nárok na dividendu se nicméně tradičně sleduje především tzv. ex-date. Jinými slovy první obchodní den, kdy se již akcie obchodují bez nároku na dividendu. Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy musí nejpozději den před „ex-date“.

Zmiňovaným zástupcem indexu DJIA je Cisco Systems (CSCO). Akcionáři se od technologického giganta dočkají dividendy opět ve výši 0,36 USD, což u titulu aktuálně indikuje dividendový výnos 3,6 %. Ex-date firma stanovila na čtvrtek 1. října, tzn. naposledy s nárokem na aktuální požitek se titul bude obchodovat ve středu.

Přes rok a půl zachovává stabilní solidní čtvrtletní dividendu 0,76 USD výrobce zemědělské techniky Deere (DE). U titulu to nicméně aktuálně znamená dividendový výnos jen 1,4 %. Ještě nižší dividendový výnos 0,6 % lze stanovit u akcií Humana (HUM), když firma poskytující zdravotní pojištění vyplácí rovněž solidních 0,625 USD. Ze zdravotnického sektoru lze rovnou zmínit akcie Bristol-Myers Squibb (BMY). Farmaceutická společnost rozdělí opět 0,45 USD. U tohoto titulu lze hovořit o 3 % dividendovém výnosu.

Zmínit lze v ČR výrobně aktivního producenta cukrovinek Mondelez International (MDLZ). Firma dostála svým tradicím a po roce opět přistoupila ke zvýšení požitku, tentokrát o 3 centy na 0,315 USD.

Nalézt lze také zástupce zbrojařského sektoru. Steel Dynamics (STLD) rozdělí akcionářům opět po 0,25 USD, což indikuje dividendový výnos blížící se 3,5 %. Až na akcie BMY výše zmiňované tituly se s aktuálním nárokem budou obchodovat naposledy dnes, když na 29. září je již stanoven ex-date. Stejně tak i u akcií Xerox (XRX), které lze z hlediska dividendového výnosu v porovnání vyhodnotit jako vítěze. Dosahuje totiž přes 5,5 %, když firma, která vlastně dala název kopírování, rozděluje již tři roky pravidelně čtvrtletní dividendu 0,25 USD.

V týdnu lze nalézt také celou řadu známých finančních institucí. Z přehledu lze zmínit např. akcie First Bancorp (FBNC), FMC (FMC), State Street (STT), Horizon Bancorp, U.S. Bancorp (USB) či Fifth Third Bancorp (FITB), které lze z hlediska 5,4 % dividendového výnosu vyhodnotit jako „nejvýnosnější“.

Z velkých známých firem však nejvýraznější dividendový výnos 7,4 % v týdnu nabízejí akcie tabákového giganta British American Tobacco (BTI). Firma letos čtvrtletně rozděluje 0,672 USD.

K vyhledávání v níže uvedeném přehledu doporučujeme příp. využít klávesovou zkratku Ctrl+F.

Poznámka: dividenda zaokrouhlena; dividendový výnos (na roční bázi) uveden ve vztahu ke kurzu titulu k 25.9.; datum uveden ve formátu mm/dd/rrrr či mm.dd.rrrr; zdroj dat marketbeat.com

Jako každý týden závěrem snad jen zopakovat, že akcionáři se od většiny výše uvedených firem dané dividendy dočkají obvykle do 2 týdnů po rozhodném dnu. Výše uvedená data je nutné brát jako orientační, resp. doporučujeme si je v případě „obchodování“ aktuálně ověřit u svého obchodníka s cennými papíry.