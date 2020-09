Aktualizace informací k cestování do Spojených arabských emirátů (28.9.2020)

26.04.2020 / 09:56 | Aktualizováno: 28.09.2020 / 09:47

Velvyslanectví ČR v Abú Dhabí zde uvádí nedůležitější aktuální opatření zavedená ve Spojených arabských emirátech

1 VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR i nadále doporučuje českým občanům cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikována většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě. Pokud se pro cestu do zahraničí přesto rozhodnete, důrazně doporučujeme před zahájením cesty registraci v systému DROZD.

Informace o podmínkách vycestování z ČR, tj. platná opatření v oblasti cest do a ze zahraničí naleznete na stránkách Ministerstva vnitra a na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ SAE A TRANZIT:

SAE patří mezi červené země, a pro vracející se cestující to znamená při návratu do ČR sledovat platné ochranné opatření MZdrČR a pokyny MVČR. Vstup do SAE je zatím umožněn emirátským občanům a rezidentům SAE. Od 24. září mohou na návštěvu přicestovat rodinní příslušníci rezidentů SAE.

S platností od 19. září 2020 vláda SAE a vláda Dubaje zavedla nová opatření pro mezinárodní cestování pro občany, rezidenty, návštěvníky a cestující v tranzitu. Doporučujeme všem cestujícím sledovat platná vládní opatření a ujasnit si podmínky u letecké společnosti a cestovní kanceláře. Informace pro cesty do , z a skrz SAE jsou uvedeny na stránkách Etihad Travel Updates and Emirates Travel Updates.

Od 23. července 2020, všichni letecky cestující, i tranzitní, do SAE jsou u check-in povinni předložit negativní COVID test ne starší 96 hodin.

Od 12. srpna 2020 jsou zavedena opatření pro pro držitele platných emirátských víz, kteří se nacházejí v zahraničí. Emirátské orgány zřídily jednotný webový portál ICA, kam se doporučuje všem rezidentům s platným vízem registrovat se před návratem do SAE. Souhlas již není potřebný k návratu do SAE.

Po příletu do SAE je třeba podstoupit nový COVID test/alt. DPI test, registrace a pro vstup do emirátu Abú Dhabí je povinná 14 denní karanténa (doma nebo v designovaném zařízení). Cestujícím přilétajícím do emirátu Abú Dhabí může být nasazen elektronický náramek pro sledování pohybu po dobu nařízené karantény. Dvanáctý den karantény v emirátu Abú Dhabí je třeba na vlastní náklady podstoupit nový COVID test a 14 den je náramek sejmutý.

Návštěvníci emirátu Dubaj: Vláda emirátu Dubaj oznámila, že návštěvníci (turisté) mohou cestovat do Dubaje od 7. července 2020. Informace, co musí návštěvnici udělat před odletem a při příletu v Dubaji, jsou k dispozici na vládních dubajských webových stránkách.

Cestující z SAE do EU, Velké Británie a dalších destinacích jsou povinni předložit negativní PCR COVID test ne staší 96 hodin. Doporučujeme ověřit platná opatření u vaši letecké společnosti. Další informace jsou uvedeny na Etihad Travel Updates a Emirates Travel Updates.

Federální vláda SAE oznámila znovuzahájení tranzitních tras mezi Evropou, Austrálii a Asii skrz SAE. Sledujte weboové stránky Emirates a Etihad anebo kontaktujte svoji cestovní kancelář pro bližší informace.

Velvyslanectví důrzazně upozorňuje na povinnost dodržování platných opatření - tzn. před, během a po vstupu do SAE. Při jejich porušení hrozí vysoké pokuty. V případě, že cestující prodělá pozitivní COVID-test je mu nařízena karanténa v designovaném zařízení (doma, hotel či zdravotnické zařízení) na vlastní náklady. Při nedodržení karantény je stanovena pokuta ve výši 50 000Dh. Velvyslanectví není kompetentní v těchto záležitostech jakkoliv vstupovat. Doporučujeme cestujícím do SAE zvážit své cestovní pojištění, aby pokrylo případné testování, lečbu a izolaci.

3. DOPRAVA:

V SAE se lze přemísťovat za jistých podmínek vlastním vozem či taxislužbou (s rouškou apod.).

Vláda Abú Dhabí oznámila dne 5. září 2020, že pro vstup do emirátu Abú Dhabí je třeba negativní PCR COVID test ANEBO DPI laser test ne starší 48 hodin.

Rezidenti a návštěvníci Abú Dhabí, kteří v emirátu zůstanou déle než 6 dní se musí podrobit novému COVID testu 6 den po vstupu do emirátu.

Vzhledem k omezenému vstupu do emirátu Abú Dhabí by mohly vzniknout problémy při poskytování případné konzulární pomoci turistům na území SAE mimo tento emirát.

4. OPATŘENÍ:

Lze vycházet bez omezení po celém území UAE. Je povinné nosit na veřejnosti ochranné prostředky dýchacích cest (roušky) a dodržovat odstup.

Emirátské orgány nařídily vysoké pokuty za nedodržování opatření proti šíření COVID-19 (např. za nenošení ochranné masky je pokuta 3000 Dh/18 tisíc Kč a za nedodržení karantény až 50 000 Dh).

V omezeném režimu jsou otevřené nákupní střediska, restaurace, parky, tělocvičny atd.

Obchody s jídlem a lékárny fungují normálně a jsou plně zásobené.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Informace o aktuálních opatření proti šíření COVID-19 v SAE naleznete na oficiálních webových stránkách vlády SAE (v angličtině).