Tranzit z vídeňského letiště do České republiky (28.9.2020)

Tranzit z vídeňského letiště do České republiky

23.09.2020 / 13:45 | Aktualizováno: 27.09.2020 / 23:48

Osoby, které přilétají na vídeňské letiště Schwechat z kterékoliv země kromě zemí a destinací uvedených níže v odstavci 2, jsou povinny bezodkladně odcestovat do ČR a vyplnit a podepsat formulář pro vstup a tranzit (německy: https://bit.ly/3aLE0Tr>, anglicky: https://bit.ly/3aK4moW. V takovém případě nemají povinnost předkládat v Rakousku PCR test na koronavirus, ani jít v Rakousku do karantény. Za bezodkladné odcestování se považuje odjezd nejbližším vlakem či autobusem nebo autem.



Povinnost bezodkladně odcestovat z Rakouska se nevztahuje na osoby, které přiletěly do Vídně z České republiky (s výjimkou Prahy), Austrálie, Belgie, Dánska, Estonska, Finska, Francie (s výjimkou regionů Île-de-France a Provence-Alpes-Cote d’Azur), Irska, Islandu, Itálie, Japonska, Kanady, Kanárských ostrovů, Korejské republiky, Kypru, Lichtenštejnska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Monaka, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska (s výjimkou Lisabonu a regionu Norte), Řecka, San Marina, Slovenska, Slovinska, Švédska, Švýcarska, Uruguaye, Vatikánu a Velké Británie a které mají v těchto zemích bydliště nebo obvyklý pobyt, na rakouské občany a na osoby s bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku. Tyto osoby mohou po příletu do Rakouska např. přespat ve Vídni nebo cestovat k dalšímu pobytu na libovolné místo v Rakousku. Musí však hodnověrně doložit (forma není předepsána), že v uplynulých 10 dnech nepobývaly jinde než v Rakousku či v jedné z výše uvedených zemí/destinací, jinak platí povinnost test/karanténa. Za "hodnověrné doložení" je v praxi považováno ústní prohlášení cestovatele v případě náhodné kontroly.



Osoby, které za účelem odletu cestují na vídeňské letiště z České republiky (s výjimkou Prahy), Austrálie, Belgie, Dánska, Estonska, Finska, Francie (s výjimkou regionů Île-de-France a Provence-Alpes-Cote d’Azur), Irska, Islandu, Itálie, Japonska, Kanady, Kanárských ostrovů, Korejské republiky, Kypru, Lichtenštejnska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Monaka, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska (s výjimkou Lisabonu a regionu Norte), Řecka, San Marina, Slovenska, Slovinska, Švédska, Švýcarska, Uruguaye, Vatikánu a Velké Británie a které mají v těchto zemích bydliště nebo obvyklý pobyt, mohou na letiště cestovat bez omezení. Musí však hodnověrně doložit (forma není předepsána), že v uplynulých 10 dnech nepobývaly jinde než v Rakousku či v jedné z výše uvedených zemí/destinací, jinak platí povinnost test/karanténa. Za "hodnověrné doložení" je v praxi považováno ústní prohlášení cestovatele v případě náhodné kontroly. Shora uvedená pravidla platí též pro osoby, které jedou na vídeňské letiště vyzvednout osobu na něj přilétající.



Osoby, které od 28.9.2020 přijždějí z Prahy na vídeňské letiště za účelem odletu nebo za účelem odvozu osoby blízké přilétající na letiště, nepotřebují test na Covid-19 za předpokladu, že cestu na letiště, popř. zpět z letiště na hranice s ČR absolvují na rakouském území bez zastávky.