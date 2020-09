Venezuelská vláda nově reguluje těžbu kryptoměn

SUNACRIP, tedy příslušná venezuelská entita, vydala první zákony, které oficiálně regulují veškeré aktivity spojené s těžbou kryptoměn. Pokud tedy nově někdo chce ve Venezuele těžit, musí splnit určité požadavky, které mu vláda ukládá.

Těžba skrz státní pool

Oficiální prohlášení vydala Gaceta Oficial a podepsal jej právě ředitel SUNACRIPu (National Superintendency of Crypto Assets and Related Activities), Joselit Ramirez. Podle něj nově rezidenti Venezuely, kteří mají zájem o těžbu bitcoinu a dalších kryptoměn, nově musí získat licenci. To však ale není úplně všechno. Těžaři si totiž nemohou vybrat pool, pod kterým chtějí těžit, ale musí se přidat přímo ke státnímu poolu označenému v prohlášení za “national pool“.

K tomu se SUNACRIP vyjádřil takto:

„Bude se jednat o skupinu pooled těžařů, kteří se dohodnou na sdílení odměn za vytěžení bloku v závislosti na tom, jaký hash power pro těžbu dodají. Budou operovat společně a mezi sebou spolupracovat. Řídit pool pak bude přímo National Superintendency of Crypto Assets and Related Activites (SUNACRIP).“

Podle nového právního rámce nově musí těžaři uvést, jaké přímo aktivity chtějí provozovat v této oblasti. Musí tedy uvést, jestli budou jenom využívat těžařských zařízení, kryptoměny obchodovat apod. Speciální licence pak budou potřebovat i ti, kteří budou chtít vytvářet těžařská zařízení a budovat těžařské farmy či komplexy.

Prohlášení pak také obsahuje informace o tom, že těžaři budou motivováni k tomu, aby se ke státnímu mining poolu přidali, a to skrz systém různých výhod. Mezi ty pak mimo jiné mohou patřit i zvýhodnění v oblasti zdanění jejich operací. Pokud se pak těžaři k poolu nepřidají, SUNACRIP jim naopak slibuje různé sankce.

Není pak zatím jasné, zdali podle nových regulací získá vláda pravomoc k zmražení vytěžených prostředků uvnitř státního poolu či jaké přesně sankce budou spadat na ty, kteří budou těžit mimo pool. Již dnes je pak možné, aby si těžaři žádali o příslušné licence u Comprehensive Registry of Services in Cryptoassets (RISEC).