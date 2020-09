Hypotéka bez hotovosti – je ji možné v roce 2020 získat?

Nechcete či nemůžete hradit část investic do vlastního bydlení z vlastních zdrojů? Možnosti získání hypotéky existují…

Platí, že maximální výše hypotéky činí 90 % zástavní hodnoty nemovitosti, tj. pokud bance dáváte do zástavy nemovitost v hodnotě 10 000 000 Kč, maximální výše úvěru činí 9 000 000 Kč. To však neznamená, že byste nemohli získat hypotéku bez toho, aniž byste část investic do nemovitosti financovali z vlastních zdrojů

Prvním řešením může být zástava další nemovitosti

První možností je zástava další nemovitosti. Platí totiž, že maximální výše 90 % je počítána z hodnoty jedné či více nemovitostí poskytnutých do zástavy. V případě, že dáte bance do zástavy kupovaný rodinný dům v hodnotě 10 000 000 Kč a např. rekreační objekt v hodnotě 2 000 000 Kč, činí maximální výše úvěru 10 800 000 Kč. Banka však v tomto případě vyplatí pouze takovou částku, u níž jste schopni doložit účelovost, např. kupní smlouvu, rozpočet stavebních prací. Tj. není to tak, že banka automaticky vyplácí až 90 % zástavní hodnoty nemovitostí.

U tohoto řešení je nutné zmínit, že ručení vícero nemovitostmi je nutné pouze po dobu než z hypotéky splatíte tolik, že nesplacená část úvěru bude činit 90 % a méně zástavní hodnoty nemovitosti. V našem modelovém příkladu (rodinný dům za 10 000 000 Kč) je tedy nutné z hypotéky splatit alespoň tolik, aby nesplacená část činila 9 000 000 Kč.

Nabízí se i financování prostřednictvím „doplňkového“ úvěru

Druhou z možností je financování části investic do nemovitosti z jiných úvěrů, např. úvěru ze stavebního spoření či spotřebitelského úvěru apod. Důležité je, aby tento úvěr nevyžadoval zástavu nemovitosti.

Nevýhodou mohou být vlastnosti těchto úvěrů, tj. v porovnání s hypotékou vyšší úroková sazba a kratší splatnost.

Pokud budete financovat část investic do nemovitosti z úvěru, banka vám bude budoucí splátku tohoto úvěru počítat do výdajů, tj. je třeba si předem spočítat, kolik může činit maximální výše splátky tohoto úvěru tak, aby to neohrozilo schválení hypotéky.

V případě, že budete část investic do nemovitosti financovat z účelového úvěru ze stavebního spoření, je výhodou, že tento úvěr můžete zahrnout do refinancování na konci fixace úrokové sazby, refinancovat lze totiž nejen hypotéku, ale také všechny účelové úvěry.