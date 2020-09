Jednu jízdenku již vyzkoušelo téměř 7 tisíc lidí

Přesto, že je projekt jedné jízdenky na železnici zatím pouze v pilotním provozu, lístek si koupilo ji 6710 cestujících. Vedle klasických papírových dokladů si nyní zájemci mohou pořídit i elektronické prostřednictvím webu OneTicket.cz či v mobilní aplikaci. Fungování projektu v praxi dnes také prověřil ministr dopravy Karel Havlíček.





Dopravce Projeté doklady ARRIVA vlaky, s.r.o. 2717 České dráhy, a.s. 1491 Die Landerbahn CZ s.r.o. 4 GW Train Regio a.s. 922 Regiojet UK a.s. 7 Nevalidované 1569 CELKEM 5141

„Projekt OneTicket patří společně s elektronickou dálniční známkou k nejdůležitějším dopravním projektům v Česku. Chtěl jsem se tedy osobně přesvědčit, zda funguje, jak má. Jsem rád, že lidé mají o projekt zájem, což dokazují aktuální čísla.“ uvedl ministr Havlíček.Z 6710 prodaných jízdenek (k 25.9. 2020 ) v celkové hodnotě 310 287 Kč jich nejvíce vydaly pokladny Českých drah (6474). Nejčastěji si je lidé kupovali v Plzni, ale využití našly napříč všemi dosud zapojenými dopravci.Do pilotního provozu jsou zatím zapojeny tratě Plzeň Rumburk , na kterých jezdí 5 dopravců s celkem 146 vlakovými spoji.„Systém a jeho základní funkce fungují. Pilotní provoz není pouhé testování , provázejí jej reálné finanční transakce, tržby z jízdného jsou vyúčtovány a finančně vypořádány. Podstatou pilotního provozu je ladění systému a oprava případných chyb tak, aby byl systém připraven na spuštění do rutinního provozu letos v prosinci,“ uvedl mluvčí projektu OneTicket Martin Opatrný. To zahrnuje i plán testování elektronických jízdenek a mobilní aplikace.• OneTicket je železniční jízdenka, kterou může cestující použít pro svou cestu bez ohledu na to, s jakým jede dopravcem. Zavedení Systému jednotného tarifu ukládá zákon o drahách (226/1994).• OneTicket ulehčí lidem cestování . Každý dopravce má svůj tarif a také své speciální cenové nabídky. Pokud na své cestě potřebujete využít více dopravců, musíte si zatím koupit lístek u každého zvlášť. Státní OneTicket to všem velmi výrazně zjednoduší. Cestující si koupí jednu jízdenku z nástupní do místa určení a může cestovat vlakem jakéhokoli dopravce, který v daném úseku zajišťuje dopravní službu.• Pilotní provoz je testovací fáze projektu. Může se do toho zapojit i široká veřejnost, ale pouze na vybraných tratích ( Plzeň Rumburk ). Nejprve bylo možné kopit si na uvedené spoje pouze papírovou jízdenku, během léta pak přibyla možnost elektronického nákupu prostřednictvím e-shopu či mobilní aplikace.• Jednotlivé jízdenky jednosměrné i zpáteční• Traťové jízdenky pro pravidelné dojíždění• Síťové jízdenky pro neomezené cestování v celé ČR• Další speciální jízdenky (např. pes, kolo, zavazadla, rodinná, víkendové apod.) si řeší každý dopravce sám podle vlastních přepravních podmínek a tarifů.• Ano. Zpáteční jízdné bude výhodnější než dvě samostatné jízdenky pro cestu tam a pro cestu zpět. Pro pravidelné cestující bude nabízet slevu 25 %, pokud se cestující za poplatek (za 220 korun na 90 dní a za 530 korun na rok) zapojí do věrnostního systému. SJT bude také samozřejmě respektovat všechny státem nařízené slevy pro studenty, seniory, hendikepované atd.• OneTicket je doplňkem k aktuální cenové nabídce dopravců. Nezohledňuje jejich slevy ani práci s cenami (směrem nahoru ani dolů) a není jeho cílem akčním nabídkám dopravců pro konkrétní trasy konkurovat. Garantuje jasně danou cenu pro cestujícího kterýkoliv den i čas v roce. Není jeho cílem tyto slevy dopravců přebíjet, ale nabídnout doplňkový servis cestujícím pro jednodušší cestování na liberalizovaném trhu s velkým množstvím dopravců.Kontakt pro média:Martin Opatrnýtiskový mluvčí CENDIS, s. p. tel .: +420 602 252 405Videa k využití:https://www.youtube.com/watch?v=wiZWm7QF4gghttps://www.youtube.com/watch?v=5n8ZakQhgsA