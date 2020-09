Víkendář: Jsme potěšení, že se z Tesly stává německá značka

Spiegel poukazuje na to, že Muskova továrna vyroste v kraji , kde většinu budov tvoří tak maximálně menší rodinné domy. Po dokončení by měla „gigatovárna“ vyrábět 2 miliony vozů a pracovat by v ní mělo více než 40 000 lidí. Spiegel k tomu dodává, že německé firmy se před lety Muskovým plánům v oblasti elektromobility vysmívaly, VW pak v roce 2018 zvažoval investice do Tesly v době, kdy ta měla problémy s výrobou Modelu 3. VW měl Teslu „naučit masové výrobě“, ale dnes má americká firma asi pětkrát vyšší kapitalizaci než německá automobilka a celková situace se také poměrně změnila.Evan Horetsky, který je členem Tesla týmu pracujícím na vybudování továrny, má zkušenosti se stavbou továrny v Kalifornii. Podle Spiegelu jej neznepokojuje to, že Tesla ještě nemá všechna potřebná povolení a místní lidé mají kvůli stavbě řadu obav. Říká, že podobné komplikace musel řešit v Šanghaji, ale rozdíl tu přece jen je: „V Německu mohou lidé, kterých se stavba dotýká, o věci skutečně rozhodovat.“ První Model Y by měl přitom z výrobní linky sjet v létě příštího roku a podle WSJ by na konci první stavební fáze měla továrna vyrábět 500 000 vozů.Spiegel píše, že „tohle všechno by mělo proběhnout v Německu , kde se schvalovací proces během posledních deseti let prodloužit asi dvakrát“. A dodává: „Zpočátku to vypadalo spíše jako vtip, ve kterém volatilní americký boss naráží na německé environmentální zákony , byrokracii a společnost.“ Nyní se ale zdá, že „z této linky by auta mohla sjíždět rychleji než v centrálně řízené Číně “. Je to tím, že „klišé neodpovídají realitě “. Tesla je totiž firmou, která bere vážně kritiku a snaží se problémy řešit. Musk také využívá každou možnost, kterou dává zákon , aby stavbu urychlil, což je podle Spiegelu rozdílný přístup, než jaký mají německé firmy . A flexibilita je patrná i na straně místních úřadů. Tesla podle Spiegelu ale svým přístupem, který do značné míry stojí na předběžných povoleních, riskuje i to, že stavbu bude muset nakonec odstranit. Na druhou stranu ale „úřady, které povolení vydávají, tak činí s předpokladem, že nakonec udělí i povolení konečné“. Spiegel k tomu dodává, že Tesla má nyní v Evropě 5 300 dobíjecích stanic, konkurenční konsorcium tvořené společnostmi BMW Daimler , VW a Ford jich provozuje asi 1 300. A když Tesla nedávno otevírala jednu ze stanic, ministr hospodářství Altmaier uvedl, že jeho země „je potěšena, že se z Tesly stává německá značka“.Zdroj: Der Spiegel