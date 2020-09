Modernější léčba zvyšuje úspěšnost léčby infarktu - VZP ČR

25. 9. 2020

V roce 2019 zemřelo v nemocnici na infarkt myokardu 60 pacientů z tisíce. V roce 2010 jich bylo 78 z tisíce. To znamená, že během uplynulých 10 let došlo k poklesu o 23 %. Tento pozitivní trend úspěšnosti léčby infarktu myokardu vyplývá ze statistiky VZP vydané při příležitosti Světového dne srdce, který připadá na úterý 29. září.

Počet pacientů, kteří se léčili v nemocnici s infarktem myokardu, postupně klesá, a to o více než 13 % od roku 2010. Je to dáno do značené míry použitím stále modernějších technologií a samozřejmě také zlepšujícími se metodami léčby.

Celkové náklady na léčbu pacientů s infarktem myokardu za posledních 10 let klesly o 7,04 %, což je spojeno s různou cenou léčivých přípravků od různých dodavatelů.

Počet pacientů hospitalizovaných s infarktem myokardu a náklady VZP na jejich péči

Počet pacientů Náklady celkem v Kč Úmrtí na 1 000 pacientů Rok 2010 11 056 1 316 083 492 78 Rok 2011 11 011 1 254 387 729 70 Rok 2012 11 700 1 370 027 370 67 Rok 2013 10 952 1 405 948 025 70 Rok 2014 10 888 1 421 384 526 63 Rok 2015 10 346 1 199 957 815 62 Rok 2016 10 223 1 210 082 819 62 Rok 2017 10 054 1 209 121 493 60 Rok 2018 9 782 1 172 705 433 55 Rok 2019 9 602 1 223 419 289 60 Srovnání 2010/2019 -13,15 % -7,04 % -23,08 %

Infarkt myokardu neboli srdeční mrtvice je civilizační onemocnění, ke kterému dochází, když srdeční sval není dostatečně prokrven. Vzniká tak, že se ucpe či kriticky zúží tepna zásobující srdeční sval. Nejčastějším příznakem infarktu myokardu je náhlá, ostrá, bodavá bolest na hrudi, popřípadě může vystřelovat do levé ruky. Infarktem jsou ohroženější muži než ženy a riziko stoupá s věkem.

Prevencí infarktu je především zdravý životní styl s vyváženou stravou a dostatkem pohybu, vhodné je vyhýbat se nadměrnému stresu. Samozřejmostí je přestat kouřit a alkohol pít s mírou. V rámci prevence kardiovaskulárních onemocnění VZP svým klientům nabízí finanční příspěvky na pravidelné pohybové aktivity (pro děti i dospělé) a také na odvykání kouření.

Vlastimil Sršeň

tiskový mluvčí