Nenechte se ožebračit inflací. Jak vzniká a jak se proti ní bránit? (update)

Multiplikační efekt

V tuzemském bankovním systému mají obchodní banky povinnost udržovat na obchodních účtech u ČNB pouze povinnou rezervu, kterou představují zjednodušeně řečeno 2 % ze všech jejich vkladů. Banka tak může poskytnout úvěry v mnohem větším objemu, než činí její kapitál. Prostředky uložené v bance jako depozita jsou tedy dány do oběhu ve formě úvěrů, následně jsou tyto peníze dlužníky utraceny a poté mohou být opět uloženy jako vklad u některé z obchodních bank. Obdržené peníze banka díky systému částečných rezerv může použít k poskytnutí dalšího úvěru. Dochází tak k tzv. multiplikaci peněz, kdy množství peněz v bankovní soustavě roste a v oběhu se objeví mnohonásobek původního množství peněz vydaných centrální bankou. Síla multiplikačního efektu může být ovlivněna jednak výší úrokových sazeb, za které jsou úvěry poskytovány, ale také dalšími faktory.

Jakmile ČNB výrazně snížila základní reposazbu z 2,25 % až na 0,25 %, ovlivnila tím sazby na mezibankovním trhu, za které si banky půjčují mezi sebou navzájem, což se po určité době promítlo mj. ve výraznějším snížení sazeb hypotečních a spotřebitelských úvěrů. Zároveň dala ČNB ekonomice další impuls ve formě zmírnění pravidel pro posuzování nových hypoték, kdy například došlo ke snížení povinné minimální míry úspor z pětiny na desetinu hodnoty nakupované nemovitosti. Tyto kroky společně se zrušením daně z nabytí nemovitosti výrazně zatraktivnily podmínky na trhu pro nákup nemovitosti.

Inflaci způsobuje nadměrné množství peněz v oběhu

Všechny výše uvedené kroky přispívají ke zvýšení multiplikačního efektu, kdy se do oběhu dostává nadměrné množství peněz, které se v domácí ekonomice projeví v rostoucích cenách (inflaci) a také klesající důvěrou zahraničí, která se může projevit poklesem směnného kurzu české měny. Prvotní příčinou inflace je tedy zvýšené či nadměrné množství peněz daných do oběhu, které následně způsobuje růst cen aktiv, do nichž jsou peněžní prostředky vloženy či investovány.

Závislost vývoje peněžní zásoby a inflace

Zdroj: Databáze časových řad ARAD České národní banky, Český statistický úřad





Inflaci mohou ovlivňovat ale i další faktory. Jedním z nich může být v současné době například snaha firem kompenzovat si výpadek příjmů způsobený uzavřením ekonomiky v průběhu jara zvýšením cen jejich produktů a služeb.

Jak na inflaci vyzrát?

Vysoká inflace a téměř nulové sazby z bankovních depozit podněcují Čechy k investicím do aktiv, které z dlouhodobého hlediska inflaci překonávají. K těm nejoblíbenějším z nich patří nemovitosti. U nových bytů je podíl klientů, kteří si pořizují byt na investici, až 40 %. Řadu z nich tvoří investoři, kterým jde primárně o zajištění se proti inflaci.

Nemalý podíl z těchto investorů financuje valnou část ceny nemovitosti pomocí hypotečního úvěru. Průměrná výše hypotéky tak díky tomu za poslední rok vzrostla o více než 20 %. Ceny bytů přitom ve srovnání s loňským rokem vzrostly v průměru „jen“ o 10 %. Významný nárůst průměrné výše hypotéky je zapříčiněn především rostoucí poptávkou po dražších bytech v atraktivních lokalitách, typicky v Praze.

Investice do nemovitosti se vyplatí i při financování hypotékou

Češi si dobře uvědomují, že investovat do nemovitostí za stávající situace, kdy se inflace pohybuje okolo 3,3 %, zatímco průměrná úroková sazba hypotečního úvěru se pohybuje okolo 2,1 % p.a., je pro ně výhodné. V případě, že by tyto podmínky vydržely na trhu delší dobu, jedná se o zajímavou investiční strategii, jelikož v takovém případě klesá reálná výše dluhu za rok o více než 1 % i v případě, kdybychom nezaplatili na splátkách ani korunu.

Ne každý se ale chce zadlužit. Kdo je pouze drobným investorem a chtěl by investovat jen menší částku, kterou si naspořil, může využít investice do aktiv, které jsou nemovitostmi zajištěny. Mezi ty patří i podnikatelské úvěry zajištěné nemovitostmí.