ČR a Estonsko: aktualizace k cestování (25.9.2020)

ČR a Estonsko: aktualizace k cestování

15.06.2020 / 15:54 | Aktualizováno: 25.09.2020 / 16:21

Vstup do Estonska - AKTUALIZACE: na základě přezkumu (dne 25.9.) úrovně nákazy COVID-19 platí pro české občany po vstupu do Estonska v týdnech 21.-27.9. i 28.9.-4.10. dvoutýdenní karanténa. Od 1.9. je možné ji zkrátit na 7 dnů dvěma negativními testy (až po vstupu do země, nutno hradit - další informace ve článku).



Vstup do ČR: od 1. července 2020 platí rozdělení států EU, schengenského prostoru a třetích zemí do zelené a červené zóny podle míry rizika nákazy COVID-19 (k 25.9. je stále mezi „zelenými“ zeměmi i Estonsko).