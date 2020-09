V celé ČR stoupají záchyty pozitivně diagnostikovaných pacientů s COVID-19, do oranžového stupně nyní spadá již 58 okresů

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhodnotilo aktuální epidemiologickou situaci v souvislosti s COVID-19. Do prvního stupně pohotovosti, mezi zelené okresy, které značí výskyt nákazy bez komunitního přenosu, je celkem zařazeno 18 okresů. Do druhého stupně pohotovosti, mezi oranžové okresy značící počínající komunitní přenos, je nyní zařazeno celkem 58 okresů (o 30 více od poslední aktualizace mapy). Praha zůstává v třetím, červeném stupni pohotovosti, který značí již dlouhodobě rostoucí komunitní přenos.

Už dříve byly do oranžového stupně pohotovosti zařazeny okresy: Beroun, Kladno, Kolín, Uherské Hradiště, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Nymburk, Příbram, Cheb, Plzeň-město, Ústí nad Labem, Ostrava-město, Děčín, Litoměřice, Teplice, Brno-město, Zlín, Chrudim, Pardubice, Havlíčkův Brod, Brno-venkov, Benešov, Mladá Boleslav, Svitavy, Hodonín, Kroměříž a Plzeň-jih. Nově nyní okresy: Ústí nad Orlicí, Klatovy, České Budějovice, Prachatice, Tábor, Domažlice, Plzeň-sever, Karlovy Vary, Jablonec nad Nisou, Liberec, Jičín, Náchod, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Blansko, Znojmo, Olomouc, Prostějov, Šumperk, Bruntál, Nový Jičín, Opava, Břeclav, Vyškov, Jeseník, Frýdek-Místek, Karviná, Český Krumlov, Strakonice a Tachov. Do zeleného stupně pohotovosti, který se vyznačuje výskytem nákazy bez komunitního přenosu, spadají nyní tyto okresy: Most, Kutná Hora, Rokycany, Louny, Semily, Hradec Králové, Jihlava, Rakovník, Jindřichův Hradec, Písek, Chomutov, Česká Lípa, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Pelhřimov, Přerov, Vsetín a Sokolov.

Denní záchyty pozitivně diagnostikovaných pacientů s COVID-19 jsou celorepublikově vysoké a v čase postupně dále narůstají. Za včerejší den byl potvrzen nárůst 2 913 případů onemocnění COVID-19. Celkem je potvrzeno 58 374 případů v ČR, z toho 30 425 aktivních. Nyní je denně realizováno více než 20 000 testů, dne 23.9. bylo celkově zaregistrováno 21 552 testů. „Nové záchyty se stále týkají naprosté většiny okresů ČR, byť dynamika šíření a kapacita záchytů je velmi různá. Republika je nyní převážně oranžová. To by nás mělo varovat a vést ke zodpovědnému přístupu v dalších dnech. Chci proto požádat všechny naše spoluobčany, aby využili deštivého prodlouženého víkendu k tomu, aby zůstali doma. Četli si knížky, dívali se na filmy a užívali si rodinu. A nainstalovali si aplikaci eRouška. Pomohou tím omezit šíření viru,“ uvedl ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nárůsty v dalších regionech jsou nižší než v Praze. Prahu s poměrně vysokými hodnotami následuje Středočeský kraj (498 případů; 17,2% celé země) a Jihomoravský kraj (369 případů; 12,7% celé země), vyšší hodnoty vykázal i Moravskoslezský kraj (206 případů; 7,1%).

„Vysoké denní nárůsty počtu nakažených s sebou nesou riziko tlaku na nemocniční systém v následujících dvou týdnech. Ačkoli mohu potvrdit, že vývoj nesleduje žádný z vysoce rizikových scénářů, tak týdenní nárůst 133 případů na 100 tisíc obyvatel rizikový je, především podle mezinárodně nastavených norem. I přes relativně nízké procento nakažených seniorů starších 75 let, kterých je méně než 5 %, jde o vysoké počty pacientů, kterým hrozí riziko těžkého průběhu nemoci,“ uvedla hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová k současné situaci.

V Praze se jedná o šíření nemoci v běžné populaci a v běžném životě, tzv. komunitní přenos, kdy při vysokých denních nárůstech není možné řádně podchytit podstatné clustery. Narůstá tak riziko nákazy v běžném životě a riziko nekontrolovatelného růstu počtu nakažených. „Specifikem šíření nemoci v Praze je rostoucí počet nákazy u seniorních obyvatel a obecně u zranitelných skupin obyvatel. Registrujeme nárůst o cca 40 případů denně, za posledních 7 dnů se úhrnně jednalo o 271 případů. Narůstá tak počet osob, u kterých existuje vysoké riziko těžkého průběhu nemoci a následných hospitalizací,“ vysvětlila hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

Specifická pozice Prahy jako hlavního města a zaměstnavatele obyvatel z mnoha okolních regionů podle Rážové zvyšuje riziko nekontrolovaného šíření nákazy i do dalších regionů ČR. Hlavní hygienička zároveň varuje a apeluje na občany: „Vývoj rychlého růstu nákazy nyní pozorujeme zejména ve Středočeském kraji, proto je třeba zvýšeně v tomto kraji dodržovat všechna doporučená protiepidemická opatření, a to bez výjimky. To, že neustále apelujeme na zodpovědné chování občanů, je zcela opodstatněné, protože při nekontrolovaném vývoji by totiž mohla být zasažena populace o velikosti větší než 2,5 milionu osob.“

Vysoký počet diagnostikovaných koresponduje s velkým objemem prováděných testů a samozřejmě odráží šíření nemoci v populaci. Nárůst počtu pozitivně diagnostikovaných osob se týká většiny okresů ČR, nejde již o omezený počet jasně popsaných clusterů nebo ohnisek nákazy. Celkové reprodukční číslo kalkulované pro celou populaci ČR zůstává na hodnotě 1,6.

„Celkem je nyní hospitalizováno 740 pacientů. Hospitalizovaní tvoří 2,4 % z celkem pozitivních pacientů. Na jednotkách intenzivní péče je hlášeno 136 osob, 96 na umělé plicní ventilaci a 2 na přístroji ECMO. Podíl osob v těžkém stavu z celkového počtu hospitalizovaných je 20 %. K půlnoci jsou prozatím potvrzena 3 úmrtí z nemocnic, průměrný věk zemřelých za poslední dva dny je 79 let. Celkem je nově přijato 92 nových pacientů, jejichž průměrný věk je 64 let. U většiny převažuje lehký stav onemocnění, u 13 je stav těžký či jiné přidružené komplikace. Nejvíce příjmů jsme zaznamenali v hlavním městě,“ řekl k současné zátěži nemocničního systému Vladimír Černý, předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, vedoucí Klinické skupiny COVID. Uvedl také, že celkové volné kapacity je 965 lůžek s umělou plicní ventilací, tj. 52 % celku, 62 přístrojů ECMO, tj. 85 % celku, volná kapacita COVID+ lůžek na JIP je 198 (+ volná kapacita pro COVID- pacienty 665 lůžek). Standardní lůžka s kyslíkem mají nyní volnou kapacitu pro COVID+ pacienty v celkové výši 870 lůžek (+ volná kapacita pro COVID- pacienty 5 389 lůžek).

Už dříve bylo z důvodu epidemiologické situace nařízeno v celé ČR nošení roušek ve všech vnitřních prostorách a ve veřejné dopravě. Platí také zákaz prodeje vstupenek na akce na stání a omezení otevírací doby v zařízeních stravovacích služeb v čase od 0:00 do 6:00 hodin. V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR přistoupilo Ministerstvo zdravotnictví ČR k dalším opatřením. Omezila se otevírací doba provozoven stravovacích služeb od 22 hodin do 6 hodin ráno a upravilo se konání hromadných akcí. Více zde.

Stupně pohotovosti a opatření vyplývající z aktuální epidemiologické situace v ČR budou aktualizovány na webových stránkách MZ ČR ke koronaviru.

Mimořádná a ochranná opatření MZ ČR:

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/