Od půlnoci z neděle 27.9.2020 na pondělí 28.9.2020 zařadilo Rakousko Prahu mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru

24.09.2020 / 09:53 | Aktualizováno: 25.09.2020 / 14:43

Od půlnoci z neděle 27.9.2020 na pondělí 28.9.2020 zařadilo Rakousko Prahu mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru. Znamená to, že osoby přijíždějící z Prahy jsou povinny při vstupu do Rakouska předložit test o neinfikovanosti koronavirem (negativní PCR test na SARS-CoV-2), který nesmí být starší 72 hodin.



Pokud jej cestovatelé nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování (na vlastní náklady) a do 48 hodin požádat o provedení testu na koronavirus. V případě negativního výsledku testu bude karanténa ukončena.





Porušení shora uvedených cestovních omezení může být postiženo pokutou do výše 1450 EUR Výjimky z povinnosti test karanténa pro cestovatele z Prahy (cestovatelé z ostatních regionů ČR mohou cestovat bez omezení)1. Test nemusí mít děti do dovršení 6. roku věku.2. Test nemusí předkládat osoby při průjezdu Rakouskem bez zastávky, např. při tranzitu přes Rakousko do Itálie - při případné kontrole však vyplní (či předloží již vyplněný) formulář, ke stažení zde - německy: https://bit.ly/3aLE0Tr >, nebo anglicky: https://bit.ly/3aK4moW. 3. Výjimka je stanovena také:- pro zajištění nákladní a osobní dopravy - pro cesty v rámci pravidelného dojíždění za prací Rakousku s potvrzením od zaměstnavatele (tzv. pendleři přijíždějící z Prahy);- k provedení repatriačních jízd či letů;- z důvodů hodných zvláštního zřetele v rodinném kruhu (tzv. rodinná výjimka): takovým důvodem je např. návštěva rodinných příslušníků při nemoci nebo vlastních dětí v rámci péče o dítě, návštěva partnerky/partnera (pod tuto kategorii spadají všechny osoby, které jsou v pevném vztahu bez ohledu na to, jak dlouho vztah trvá, či zda sdílejí společné bydliště). Dále do této kategorie spadají také speciální události jako křest, narozeniny, pohřeb či svatba. Při kontrole jsou tyto skutečnosti dokládány např. těmito dokumenty: rodný list, oddací list, kopie pasu člena rodiny, potvrzení o společném bydlišti, společné fotografie, písemné doklady (např. mailová korespondence), které dokumentují partnerství, apod.- z nutných důvodů péče o zvířata;- v případě převozních jízd/letů (sloužících k samotnému transportu dopravního prostředku);- příjezdy, jež jsou v naléhavém zájmu republiky.4. Výjimku mají také Rakušané a osoby, které jsou pojištěny v Rakousku , jež z lékařských důvodů hodných zvláštního zřetele jedou za lékařským výkonem do Rakouska . Totéž platí, pokud se osoba s bydlištěm či běžným pobytem v Rakousku vrací do Rakouska po poskytnutí nezbytně nutného lékařského výkonu v zahraničí. V obou případech je možné, aby tuto osobu doprovodila další osoba.5. Povinnost testu karantény dále neplatí pro pasažéry zásahových vozidel (IZS, hasičská vozidla, apod.) dle § 26 rakouského zákona o silničním provozu (Straßenverkehrsverordnung), vozidel ve veřejných službách dle § 26 zákona o silničním provozu (např. vozidla veřejné bezpečnostní služby jako je např. rakouská obecní policie, vojenská policie, apod.), pro pasažéry a řidiče veřejné dopravy , pokud dopravní prostředek na své plánované trase projíždí územím v zahraničí bez zastávky a pro cestující jednotlivce vyjíždějící z Rakouska , pokud k dosažení svého cíle v Rakousku musejí projet cizím územím (prakticky se v případě Prahy neuplatní).Shora uvedená omezení se týkají pouze cestovatelů z Prahy, cestovatelé z ostatních regionů ČR mohou do Rakouska cestovat bez omezení!!Podrobné informace o cestování mezi ČR a Rakouskem naleznete na webových stránkách ZÚ Vídeň v článku Cestování mezi ČR a Rakouskem