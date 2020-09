UNWTO: Globální objem mezinárodního turismu se za pololetí propadl o 65%, v červnu dokonce o 93%

Podle Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) se aktivita mezinárodního turismu v prvním pololetí roku snížila meziročně o 65%. Za červen propad dosáhl dokonce 93%. Celkově se v prvním pololetí neuskotečnilo cca 440 miliónů mezinárodních cest a ztráty v mezinárodním turismu dosáhly úrovně 460 mld. USD , což je zhruba 5krát více oproti negativním projevům hospodářské krize v roce 2009.Nejvíce byly zasaženy regiony jako Asie a Tichomoří s propadem o 72% přičemž region severovýchodní Asie o plných 83%. Evropa se propadla o 66%, z toho jižní středomoří o 2%. Severní Amerika hlásí propad o 55%, Afrika a Střední východ pak o 57%.V ČR je registrován propad o cca 70%.Analytici UNWTO odhadují, že náprava alespoň na úroveň loňského roku zabere 2,5-4 roky a to v případě, že bude k dispozici vakcína proti covidu a lidé obnoví svou důvěru Do září snížilo covidové restrikce 53% světových destinací.Ve výhledu pro celý rok 2020 analytici organizace počítají se 3 základními scénáři s výslednými poklesy o 58 - 78%. Za srpen se zdá, že propad dosahuje rozsahu cca 70%Podle statistik a odhadů agentury CzechTourism se propady doposud projevily uzavřením cca 10% pražských hotelů a restaurací s tím, že s ukončením provozu do konce roku kalkuluje až 47% hoteliérů.