ČBA: Komentář ke kauze FinCEN Files. V ČR se ročně nahlásí cca 3000 případů

Za období od 1. 1. 2000 do 30. 6. 2020 zaslaly banky Finančnímu analytickému úřadu celkem 42 562 oznámení podezřelých obchodů. Od začátku roku 2016 do poloviny roku 2020 to přitom bylo 12 438 podnětů. V posledních letech se počet podání blíží třem tisícům ročně.