Cenné věci z chaty před zimou odvezte, na zabezpečení oken a dveří se nevyplatí šetřit

Může se to zdát předčasné, ale přesto už tento víkend někteří majitelé chalup a chat budou řešit přípravu rekreační nemovitosti na zimu. Podle meteorologů se má totiž výrazně ochladit, na horách by dokonce mohl napadnout první sníh. A to je pro mnohé letní chataře a chalupáře signál k tomu, připravit se na zimu. Zásadní je nepodcenit opatření proti nežádoucí návštěvě zlodějů. Pro ně konec letní sezony znamená hlavní nával práce . Mnoho rekreačních nemovitostí totiž zůstane několik měsíců bez dozoru, čehož nepoctiví lapkové zneužívají.





Policie každoročně eviduje mnoho tisíc vykradených rekreačních objektů, zcela vyloučit riziko vykradení možné není. Ani sebelepší zabezpečení odhodlaného zloděje neodradí, přesto však mohou různá bezpečnostní opatření mnoho nepoctivců odradit. Nejdůležitější je důkladné zabezpečení vstupních dveří a oken.





„Zazimování chaty řeší její majitelé každý rok, proto už to považují za rutinu. Přesto stále mnozí chataři a chalupáři dělají stejné chyby a poté se diví, proč zrovna je vykradli. Okenice by měly být zabedněné a zamčené, stejně jako vstupní dveře, které by měly být vybavené kvalitním zámkem vyšší bezpečnostní třídy. Petlice a kvalitní zámek patří také na dveře od garáže, stodoly či jiných hospodářských stavení. Okna je také dobré chránit bezpečnostní fólií,“ radí mluvčí společnosti Ekospol Filip Sušanka.





Z přes zimu opuštěné chaty by mělo také zmizet všechno cenné. „Zcela zásadní je nenechávat v opuštěné nemovitosti cennosti a nejlépe ani zahradní techniku. Právě to jsou věci, které mohou zloději nejlépe udat v nejbližší zastavárně. Pokud je navíc ponecháte tak, že jsou vidět oknem, či je dokonce necháte válet různě po zahradě, je to pro zloděje ta nejlepší pozvánka,“ varuje Sušanka.





Zloděje nejvíce lákají budovy, které vypadají dlouhodobě opuštěné. Proto je dobré vytvořit zdání, že za na chatě někdo stále bydlí. „Existuje spousta časových spínačů, které mohou i nepravidelně rozsvěcovat světla či pouště televizi. Výhodou jsou také ochotní sousedi, kteří zůstávají i přes zimu. Ti pravidelně vyberou poštovní schránku či v případě potřeby odhrnou od chaty sníh. Zároveň vás mohou upozornit v případě, že se kolem chaty děje něco podezřelého,“ doplňuje Sušanka.





Ani sebelepší zabezpečení však nemusí vždy pomoci. Pokud se chce zloděj do chaty dostat, tak se do ní časem dostane. V takovém případě je vhodné minimalizovat škody. „Mnoho lidí zamyká i vnitřní dveře, což je zbytečné. Pokud už zloděj překonal vstupní zabezpečení, zámek na dveřích mezi místnostmi ho nezastaví. Pouze vám zvýší škodu tím, že interiérové dveře poškodí. Pro lepší jednání s pojišťovnou se vyplatí před posledním odjezdem všechno důkladně vyfotit, jak interiér tak i venkovní zabezpečení. Doporučuji také na jednom místě schraňovat doklady od zakoupených věcí, což ulehčí určení jejich hodnoty,“ doporučuje Sušanka z Ekospolu.

Nevítanou návštěvou mohou být i zvířata





Zloději však nejsou jedinými nevítanými návštěvníky, kteří mohou napáchat velké škody. Nepříjemnosti mohou v opuštěné chatě způsobit i myši, které v zimě pátrají po potravě. Na chatě proto nenechávejte žádné jídlo, které by pro ně mohlo být lákadlem. Ušetříte si námahu s úklidem a dezinfekcí celé chaty, myši umí udělat velký nepořádek. „Chatu proto zkontroluje a v dostatečném předstihu před zimou opravte všechny díry, a to nejen kvůli myším, ale i dešti a sněhu. Nevětraná, vlhká chata je ideální prostředí pro plíseň. Vyčistěte okapy, aby sníh mohl při táni ze střechy bez problémů odtékat. Nezbytné je také vypnout elektřinu a vypustit vodu . Ta by v případě zmrznutí mohla vlivem roztažnosti potrhat potrubí, nebo zničit boiler,“ podotýká Sušanka