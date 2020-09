Societe Generale má nejhorší dopady koronaviru za sebou a zotavuje se

Societe Generale tvrdí, že nejhorší výpadek z důvodu koronavirové krize má za sebou poté, co v prvním čtvrtletí dosáhl svého vrcholu.

Nedávné trendy potvrzují postupné oživení, ke kterému dochází od poloviny května, kdy většina evropských národů zrušila karanténu související s pandemií, uvedla ve své prezentaci SocGen. Její výnosy se zlepšily, zejména u akciových divizí, potvrdil ve čtvrtek generální ředitel této francouzské banky Frederic Oudea.

Ve třetím čtvrtletí „budeme mít mnohem lépe vyvážené rozčlenění“ mezi dluhopisovými a akciovými výnosy, upřesnil generální ředitel. Obchodování s deriváty akcií, které bylo dlouho považované za hnací sílu této banky, zaznamenalo v prvním čtvrtletí rekordní ztráty poté, co její vysoce komplexní produkty vybuchly, když na trh dorazily turbulence. Některé z obchodů se navíc opíraly o výplaty dividend, které byly u mnohých firem z celého světa v reakci na pandemii pozastaveny.

Banka pracuje na transformaci svých nabídek strukturovaných akciových produktů, aby tak ukončila svou expozici vůči dividendovému riziku, doplnil generální ředitel. Rovněž plánuje nabídnout více produktů s jedním aktivem, místo produktů s více podkladovými aktivy, které vykazují vysokou korelaci.

"Klienti ve světě s nulovými sazbami akceptují mírně nižší výnosy, kdy my riskujeme méně," uvedl. Akcie SocGen za letošní rok při obchodování v Paříži poklesly téměř o 64 %, což z této banky činí třetího nejhoršího hráče na bankovním indexu STOXX Europe. Celkový index v roce 2020 poklesl asi o 44 %.

Náklady na riziko

Banka uvedla, že její náklady na riziko se po celý rok budou pohybovat na spodní hranici dříve oznámeného rozmezí 70 až 100 bazických bodů. Její poměr CET1 bude na horním konci rozsahu 11,5 % až 12 %.

Banka rovněž znovu potvrdila svůj cíl snížit v roce 2020 základní náklady na 16,5 miliardy EUR z loňských 17,4 miliard EUR. Toto úsilí bude pokračovat i po roce 2020, ačkoli generální ředitel nestanovil střednědobý cíl.

Očekává se, že potenciální plán vytvořit novou banku sloučením její retailové sítě s dceřinou společností Credit du Nord přispěje k úsilí snížit výdaje díky sjednocení IT systémů sítě a zrychlení digitálních strategií. Ve středu byla na toto téma zahájena studie, jejíž výsledky budou sděleny do konce listopadu.

Zatímco v sousedních zemích začala konsolidace domácího bankovnictví, Oudea tvrdí, že ve Francii by to bylo mnohem složitější, protože trh je koncentrovaný a banky mají velké rozvahy. Přeshraniční fúze, i když jsou těžkopádnější, by byly dobrým nápadem, dodal generální ředitel a potvrdil své předchozí komentáře o možnosti takových dohod.

"Pokud k tomu jsou podmínky, jsme jednou z mála bank, které rády sledují, zda tu je příležitost," řekl Oudea. "Prozatím je naše priorita, jak jsem řekl, jediná: Zlepšit cenu akcií, ukázat, že existuje mnohem větší hodnota než v současnosti vnímá trh."

Zdroj: Bloomberg