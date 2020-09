3 zprávy, bez kterých se dnes na trzích neobejdete (25.9.2020)

Týden jako na houpačce zažívají akciové trhy. Ty se dostaly během středečního obchodování pod prodejní tlak, ovšem včera se jim podařilo opět mírně korigovat. Na celkovém sentimentu ani fundamentu se však příliš nezměnilo a trhy se tak mohou podívat klidně ještě níže. Podobný vývoj byl vidět také na devizových trzích, kde americký dolar zmírnil svůj růst. Ropa rostla spolu s ostatními rizikovými aktivy.

Náladu na trzích podpořila data z trh u s bydlením a německé Ifo

Akciové trhy ve Spojených státech ve čtvrtek mírně posílily v čele s technologickými tituly. Náladu na trhu podpořily lepší údaje o prodeji nových domů, které kompenzovaly zprávu o růstu počtu nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti o 870 000. V Evropě podpořil sentiment na trzích lepší výsledek indexu Ifo, který skončil nad očekávání na 97 bodech. Řada předních podniků tak stále věří, že ekonomické oživení bude svižnější, a to navzdory nedávnému nárůstu nově nakažených, který včera zbořil rekordy v Británii nebo Francii. Zisky akciových indexů však včera byly pouze v desetinách procent a kupci jsou nadále velmi opatrní v většími nákupy akciových titulů. Steven Mnuchin včera přišel se zprávou, že demokraté předloží návrh na fiskální balíček o velikosti 2,4 bilionu amerických dolarů.

Maďarska centrální banka jako první zvyšuje sazby

Velmi překvapivé rozhodnutí včera dorazilo na finanční trhy ve východní Evropě, když zasedala maďarská centrální banka. Ta na své zasedání zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,15 % na 0,75 %. Snaží se tak zabránit růstu inflačních rizik. Centrální banka uvedla, že je i během pandemie nemoci covid-19 odhodlána zachovat stabilitu cen. Inflace v Maďarsku je nyní na 3,9 %. Forint v poslední době oslaboval, protože druhá vlna koronaviru podkopala naděje investorů na rychlé oživení maďarské ekonomiky. Podle některých odborníků bude posílení maďarské měny v důsledku nynějšího zvýšení depozitní sazby pouze dočasné. Maďarský forint díky jejímu kroku posílil z pětiměsíčních minim vůči euru.

Trump se nevyjádřil, zda v případě prohry předá křeslo

Americký prezident opět nedokázal jednoznačně odpovědět na otázku, zda v případě porážky pokojně předá moc svému soupeři Joe Bidenovi. "No, uvidíme, co se stane," řekl dříve Trump. Trump již několik měsíců kritizuje ve svých veřejných vystoupeních korespondenční hlasování, které podle něj vede k rozsáhlým podvodům. Experti však opakovaně tvrdí, že se jedná o bezpečnou metodu, kterou již ve volbách v roce 2016 využila čtvrtina všech voličů. Většina amerických států letos usiluje o další rozšíření poštovního hlasování, aby lidé nemuseli chodit osobně k volebním urnám za doby pandemie. Trump ve středu naznačil, že pokud by státy upustily od plošného zasílání volebních lístků, nebyly by žádné obavy z podvodů.