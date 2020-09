13,30.h - US futures neudržely dopolední optimismus a indikují poklesy hlavních indexů

US indexové futures po mírně optimistickém evropském dopoledni aktuálně indikují lehce negativní vstup do řádného obchodování. Hlavní indexy tak míří ke čtvrtému týdennímu poklesu v řadě. DJIA se chystá v úvodu odepsat cca 0,7%, stejně jako technologický Nasdaq . Širší S&P 500 indikuje oslabení o 0,5%. Za celý týden DJIA ztrácí 3%, S&P 500 cca 2,2% a Nasdaq 1,1%.Za celý měsíc pak DJIA ztrácí necelých 6%, S&P 500 cca 7% a Nasdaq lehce přes 9%.Mezi hlavní hybné motivy patří především zprávy o jednání mezi Demokraty a Republikány o možné podobě druhého podpůrného fiskálního balíčku. Demokraté jsou údajně připraveni jednat o rozsahu balíčku kolem 2,4 biliónu USD , což je zhruba o 1 bilión nižší hodnota oproti původním představám strany . Republikáni jsou ve svých představách stále ještě velmi hluboko pod novou úrovní.Potenciálně silnější vliv budou mít včerejší odhady US bank o růst amerického DP ve 4Q pouze o cca 3% oproti původně odhadovaným 6%.Potenciálně negativní zprávou je oznámení EK, že bude pokračovat ve sporu s Apple o daňový nedoplatek 13 mld. EUR u nejvyššího evropského soudu. Akcie Apple v září tratí od svého maxima cca 19%.