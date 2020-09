ČEZ začne jednat s 5 zájemci o dostavbu Dukovan

Prostřednictvím online konferencí se bude jednat o otázkách jako organizace tendru, dodavatelský model

a další věci nutné pro přípravu samotného tendru. Podle plánu by měl tendr na výběr dodavatele začít

ještě v tomto roce, vítěz by měl být znám do dvou let a samotná výstavba začít v roce 2029.