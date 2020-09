USA: Trh práce pod příznivým sezónním vlivem?

Začnu těmi novými. Ty jsou na necelých 900 tisících. To je samo o sobě výrazné a negativní číslo, nicméně v kontextu s letošním rokem se to dá brát relativně příznivě.

Počet pokračujících žádostí o podporu v nezaměstnanosti se mírně snížil. Aktuálně je zhruba 12,6 miliónu osob a především má klesající tendenci. To by mohlo dolaru trochu pomoci, což se také děje.Jen se trochu obávám, že stejně jako byla pandemie v USA opožděná vůči Evropě již na jaře, že něco podobného by se mohlo stát i v následujících měsících. V USA je stále ještě v řadě států příznivé letní počasí