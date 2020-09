Trh spekuluje na další fiskální stimul v USA (Ranní zpráva z finančního trhu)

V USA uvidíme další nárůst objednávek zboží dlouhodobé spotřeby. V Evropě bychom mohli slyšet politické výroky ze zasedání lídrů evropských zemí. Akcie mírně rostou při spekulacích na další fiskální stimul v USA.

Objednávky v USA vykáží další růst

Za pozornost v dnešním kalendáři budou stát objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA za srpen. Ty zaznamenávají od května solidní nárůsty, přičemž k němu silně přispívají objednávky v segmentu dopravy. I pro srpen počítáme s další expanzí včetně objednávek motorových vozidel i letadel. Nicméně je třeba připomenout, že objednávky mají co dohánět, navíc v případě letadel nyní pozorujeme měsíční nárůsty i díky tomu, že dochází k poklesu rušení objednávek, což je statisticky vykázáno jako růst. V Evropě se bude nadále sledovat setkání lídrů zemí EU. Kromě toho se mohou objevovat další zprávy v souvislosti s blížícími se volbami v USA. Akciové trhy v Asii dnes rostou a do plusu ukazují i evropské a americké akciové futures. Důvodem jsou rostoucí spekulace na další fiskální stimul v USA. I k tomu by dnes mohly zaznít další výroky.

Regionální kalendář je prázdný a koruna tak bude ve vleku tržního sentimentu.

Česká koruna na houpačce

Včera zveřejněný index důvěry podnikatelů Ifo v Německu vykázal v září další zlepšení, nicméně mírně zaostal za odhady a z historického pohledu je stále na podprůměrných hodnotách.

Ve včerejší aukci dodávek dlouhodobé likvidity (TLTRO’s) dodala ECB 174 mld EUR, což bylo na horním konci odhadů. Poptávka přišla od 338 bank. Přebytek volné likvidity s tím v eurozóně pravděpodobně poprvé překoná přes hranici 3000 mld EUR. Měnová expanze nad odhady je faktorem proti euru a euro včera skutečně pokračovalo v oslabování proti USD, k čemuž ovšem především působil nárůst averze vůči riziku. A obavy z poklesu růstu ekonomiky kvůli druhé vlně pandemie. S rostoucími obavami o budoucí růst ekonomiky se dále snižují inflační očekávání. Začátkem září se dlouhodobá inflační očekávání v USA přiblížila 2,2 % a včera klesla těsně pod 2 %.

Na akciových trzích v průběhu dne převažovaly poklesy. Nicméně americké obchodování přineslo obrat, nárůsty na akciích a oslabení dolaru. Důvodem byly spekulace na další stimuly na podporu ekonomiky. Podnětem byly výroky šéfky kongresu Nancy Pelosi, která vyjádřila takovou naději poté, co hovořila s ministrem financí Stevenem Mnuchinem. Ten se včera sám nechal slyšet, že cílený pandemický záchranný balíček je „stále potřeba“. Zveřejněná makrodata v USA působila smíšeně. Žádosti o podporu v nezaměstnanosti se zvýšily nad odhady, naopak výrazným nárůstem překvapily prodeje nových domů za srpen.

Koruna proti euru včera pokračovala v oslabování