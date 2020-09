Cestování do Ázerbájdžánu v podmínkách pandemie koronaviru (25.9.2020)

06.02.2020 / 16:45 | Aktualizováno: 25.09.2020 / 08:00

V návaznosti na rozhodnutí vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 o ukončení platnosti opatření omezujícího vycestování z území ČR informuje Velvyslanectví ČR v Baku o trvajících omezeních spojených s cestami do Ázerbájdžánské republiky.

VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Ministerstvo zahraničních věcí nadále doporučuje cestovat do Ázerbájdžánu jen v naléhavých a nezbytných případech. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra ČR.

VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Přinejmenším do 30. září 2020 je přerušeno pravidelné letecké spojení mezi Baku a zahraničím; s výjimkou nákladní dopravy a repatriace občanů jsou uzavřeny i všechny pozemní a námořní hranice Ázerbájdžánu, resp. pozemní hraniční přechody s Ruskem, Íránem, Gruzií i Tureckem. V současnosti neexistuje způsob, jak by občan ČR využil území Ázerbájdžánu k tranzitu; vstup na území Ázerbájdžánu je počínaje 1. červencem 2020 možný pro občany ČR, kteří mají v Ázerbájdžánu dlouhodobý nebo trvalý pobyt prostřednictvím zvláštních letů do Baku zajišťovaných z Berlína, Istanbulu a Londýna, případně Minska a Moskvy společnostmi AZAL, Aeroflot, Belavia a Turkish Airlines. Před podstoupením takové cesty si musí občané ČR ověřit její podmínky s Velvyslanectvím Ázerbájdžánu v Praze i s Velvyslanectvím ČR v Baku, a to zejména s ohledem na povinné předkládaní nejvýše 48 h starého potvrzení o negativním testu na COVID-19 pasažéry charterových letů do Baku v souladu s rozhodnutím Kabinetu ministrů Ázerbájdžánské republiky č. 199 ze dne 11. června 2020. Vzhledem k pozastavení výdeje elektronických víz ASAN je v současnosti nutno o víza žádat na ázerbájdžánských velvyslanectvích, resp. konzulátech, jež mají na vyřízení žádostí 15-denní lhůtu.

OPATŘENÍ (VČETNĚ OBLASTI DOPRAVY):

Žádáme občany ČR, aby dodržovali ázerbájdžánskou vládou vyhlášený zvláštní karanténní režim, za jehož porušení hrozí pokuta ve výši až 5000 manatů (ca. 70 000 Kč) či trest odnětí svobody až na 3 roky, resp. na 5 let v případě následků v podobě úmrtí. V bakuské aglomeraci, zahrnující město Sumgait a Abšeronský rajon, bude hromadná doprava nejméně do konce září jezdit pouze v pracovních dnech. S platností do 30. září je v rámci karanténního režimu zakázáno shromažďování skupin o více než 5 osobách na veřejných prostranstvích, uzavřeny jsou mešity aj. modlitebny, knihovny, kina a divadla.

Dne 29. května byla v Ázerbájdžánu zavedena povinnost nosit roušku na zastávkách i v prostředcích hromadné dopravy, ve vozech taxislužby, ve zdravotnických zařízeních, na úřadech, v obchodech, bankách a dalších prostorách, kde dochází k osobnímu kontaktu s klienty, ve výrobních provozech, v prostorách muzeí a kulturních památek, v open space kancelářích, před bankomaty a platebními terminály, jakož i jinde, kde nelze v plné míře dodržovat požadovanou sociální distanci (1,5 - 2 m). Pokuta za porušení pravidel nošení roušek činí 100 manatů (ca. 1400 Kč) v případě fyzických osob a až čtyřnásobek u osob právnických, přičemž v případě porušení opakovaného zaplatí příslušná osoba dvojnásobek pokuty první.

Lidé, u nichž se v Ázerbájdžánu projeví příznaky koronaviru, by měli bez odkladu volat záchrannou službu (tel. číslo 103), pro cizince byla zřízena i "horká linka" (tel. číslo 1542).

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Operativní štáb pro boj s koronavirem při ázerbájdžánské vládě zřídil v zájmu informování veřejnosti "horké linky" +994 12 4924161, +994 12 4927554, +994 12 5050330 a + 994 12 5051333. Operativním štábem provozovaný informační portál je k dispozici pouze v ázerbájdžánštině. Ze zdrojů v angličtině a ruštině stojí za zmínku web Státní agentury pro povinné zdravotní pojištění.