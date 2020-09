Praha bude pro Rakušany riziková, MZV jedná s Tuniskem o pokračování výjimky pro turisty

24.09.2020 / 17:19 | Aktualizováno: 24.09.2020 / 17:23

Rakousko rozhodlo o zařazení Prahy mezi rizikové regiony, a to s platností od pondělí 28. září. Pro pražské cestovatele to znamená povinnost předložit negativní test ne starší než 72 hodin. Podmínky pro cesty chce změnit od 28. září také Tunisko, v ohrožení je výjimka pro organizované zájezdy, jejichž účastníci aktuálně nemuseli předkládat po příletu do země negativní test. Ten byl naopak povinný pro individuální turisty, tato podmínka nadále v Tunisku platí.