Afrika po koronakrizi – strategické příležitosti a ekonomický výhled

Integrace v období deglobalizace

Ve světě rostou protekcionistická opatření a stále více se hovoří o deglobalizaci. I přes to, že byla implementace Africké kontinentální zóny volného obchodu (AfCFTA) posunuta na příští rok, se stále jedná o pravděpodobně nejambicióznější projekt od vzniku Světové obchodní organizace (WTO). Dle odhadů může odstranění obchodních bariér a vznik největší zóny volného obchodu na světě přinést kontinentu navýšení podílu ve světovém obchodě z aktuálních 2 % na 3 %. To by znamenalo navýšení příjmů kontinentu o 70 mld. USD ročně a s tím spojený hospodářský rozvoj a zvýšenou poptávku po zboží a službách ze zahraničí. Nejen proto zůstává Afrika stále zajímavou cílovou destinací pro český export, což potvrzuje i rostoucí trend vývozu zboží z České republiky na kontinent, který se za rok 2019 zvýšil meziročně o 6 % a dosáhl hranice 50 miliard Kč.

Konkrétní příležitosti v post-covid období nalezneme v Africe především ve zdravotnickém průmyslu, jelikož v tomto sektoru krize odhalila mnohé nedostatky. Vzrostla proto poptávka po zdravotnických a farmaceutických materiálech a nemocničním vybavení. Za průřezový sektor napříč Afrikou lze označit zemědělství a potravinářský průmysl. Snahy afrických zemí o zajištění potravinové soběstačnosti přispívají k rostoucímu významu tohoto sektoru pro celý kontinent. Mezi konkrétní příležitosti patří například řešení závlahových systémů v Maroku a Západní Africe nebo řešení skladování potravin v Keni.

Dalšími, trvale perspektivními a posilujícími sektory, jsou zbrojní průmysl, energetika, vodohospodářství a odpadní technologie. V rámci obranného průmyslu roste poptávka po zbraních a munici v Zambii a Ghaně nebo také v zemích Východní Afriky, které v důsledku hospodářské krize očekávají nárůst terorismu (Etiopie, Keňa). Rozpočty na obranu zůstávají vysoké také v Egyptě nebo Alžírsku. Perspektivní sektory pro české firmy nalezneme rovněž v oblastech digitalizace, internetových služeb a počítačové techniky. Digitální technologie jsou poptávány například v Maroku nebo Tunisku.

Bližší informace o post-covid příležitostech nejen v Africe naleznete v nové publikaci Mapa strategických příležitostí 2020-2021.

Marek Pyszko, hlavní ekonom Ministerstva zahraničních věcí ČR