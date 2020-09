Cestování mezi Českou republikou a Rakouskem (24.9.2020)

23.09.2020 / 13:45 | Aktualizováno: 24.09.2020 / 12:17

Níže naleznete platné informace týkající se cestování a přechodu hranic mezi Českou republikou a Rakouskem.

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY:

1. Mohu do země přicestovat bez udání důvodu?

Český občan může do Rakouska přicestovat bez udání důvodu.

2. Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Od půlnoci z neděle 27.9.2020 na pondělí 28.9.2020 by Rakousko mělo zařadit Prahu mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru. Znamená to, že osoby přijíždějící z Prahy jsou povinny při vstupu do Rakouska předložit test o neinfikovanosti koronavirem (negativní PCR test na SARS-CoV-2) , který nesmí být starší 72 hodin.

Pokud jej cestovatelé nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování (na vlastní náklady) a do 48 hodin požádat o provedení testu na koronavirus. V případě negativního výsledku testu bude karanténa ukončena.

Konečná podoba omezení pro cestovatele z Prahy se upřesňuje. Jakmile budou podrobnosti známy, budeme o nich informovat.

Při příjezdu z České republiky (od 28.9. s výjimkou Prahy), Andorry, Belgie, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Lichtenštejnska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Monaka, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Řecka, San Marina, Slovenska, Slovinska, Kanárských ostrovů, Švýcarska, Vatikánu a Velké Británie se již neuplatní povinnost testu/karanténních opatření rakouského ministerstva zdravotnictví na osoby přijíždějící z těchto zemí/destinací, které mají v těchto zemích bydliště nebo obvyklý pobyt, a na rakouské občany a osoby s bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku. Uvedené osoby musí (podobně jako u příletů) hodnověrně doložit, že v uplynulých 10 dnech nepobývaly jinde než v Rakousku či v jedné z 30 výše uvedených evropských zemí/destinací. Za "hodnověrné doložení" je v praxi považováno ústní prohlášení cestovatele v případě namátkové kontroly.

V ostatních případech (s dalšími výjimkami) je potřeba předložit atest o neinfikovanosti koronavirem, který nesmí být starší 72 hodin, čas provedení testu se také nově uvádí v potvrzení o jeho absolvování. Pokud jej cestovatelé nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování (na vlastní náklady), které nesmí opustit po dobu 10 dní. To neplatí, pokud je zajištěno jejich bezodkladné vycestování z Rakouska.

3. Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?

Osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat atest o neinfikovanosti ani jít do karantény, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY a je zajištěn také výjezd ze země (že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži). Cestující jsou povinni vyplnit a podepsat formulář pro vstup a tranzit (německy: https://bit.ly/3aLE0Tr>, anglicky: https://bit.ly/3aK4moW.

Toto neplatí pro osoby cestující přes Rakousko z České republiky (od 28.9. s výjimkou Prahy),, Andorry, Belgie, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Lichtenštejnska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Monaka, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Řecka, San Marina, Slovenska, Slovinska, Kanárských ostrovů, Švýcarska, Vatikánu a Velké Británie, které mají v těchto zemích bydliště nebo obvyklý pobyt, a rakouské občany a osoby s bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku. Tyto osoby NEMAJÍ povinnost předkládat atest o neinfikovanosti, ani NEMUSÍ tranzitovat bez zastávky. Tyto osoby však musí (podobně jako u příletů) hodnověrně doložit (forma není předepsána), že v uplynulých 10 dnech nepobývaly jinde než v Rakousku či v jedné z 30 výše uvedených evropských zemí/destinací, jinak platí dosavadní pravidla (test/karanténa). Za "hodnověrné doložení" je v praxi považováno ústní prohlášení cestovatele v případě náhodné kontroly.

Osoby, které přilétají na vídeňské letiště Schwechat, jsou povinny bezodkladně odcestovat do ČR a za tímto účelem vyplnit a podepsat formulář pro vstup a tranzit (německy: https://bit.ly/3aLE0Tr>, anglicky: https://bit.ly/3aK4moW . V takovém případě nemají povinnost předkládat v Rakousku PCR test na koronavirus, ani jít v Rakousku do karantény.

Povinnost bezodkladně odcestovat z Rakouska se nevztahuje na osoby, které přiletěly z České republiky (od 28.9. s výjimkou Prahy),, Andorry, Belgie, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Lichtenštejnska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Monaka, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Řecka, San Marina, Slovenska, Slovinska, Kanárských ostrovů, Švýcarska, Vatikánu a Velké Británie a které mají v těchto zemích bydliště nebo obvyklý pobyt, na rakouské občany a na osoby s bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku. Tyto osoby však musí hodnověrně doložit (forma není předepsána), že v uplynulých 10 dnech nepobývaly jinde než v Rakousku či v jedné z 30 výše uvedených evropských zemí/destinací, jinak platí dosavadní pravidla (test/karanténa). Za "hodnověrné doložení" je v praxi považováno ústní prohlášení cestovatele v případě náhodné kontroly.

4. Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Ano. Podmínky jsou stejné jako před vypuknutím koronavirové pandemie.

5. Na co si mám dát pozor? (uvést případná specifika dané země, např. povinnost nošení roušek, atd.).

Platí povinnost nosit roušky či jiné zakrytí nosu a úst ve všech obchodech, při poskytování služeb, na úřadech, v bankách, na poštách a u benzínových pump, ve školách (mimo třídy) a všude, kde dochází ke styku se zákazníky, dále v hromadných dopravních prostředcích (metro, tramvaje, autobusy), v taxi a při spolujízdách, pokud osoby nesdílejí společnou domácnost, a při akcích v uzavřeném prostoru. Roušky jsou povinni nosit též návštěvníci zdravotnických a lázeňských zařízení a pečovatelských domů. Povinnost nosit roušku nemají děti do 6 let a osoby, u kterých to ze zdravotních důvodů nelze vyžadovat. Místo roušky je možné použít i šál, nebo šátek zakrývající nos a ústa. Je nutné dodržovat odstup mezi osobami minimálně 1 m. Od pondělí 21. 9.2020 bude omezen počet účastníků na soukromých oslavách a akcích ve vnitřních prostorech na max. 10 osob (s výjimkou pohřbů, kde se toto pravidlo neuplatní, naopak se opatření dotkne např. svateb). To se netýká akcí v soukromých obydlích, důrazně se však dodržování tohoto pravidla doporučuje, i když se oslavy pořádají doma.Při akcích ve venkovních prostorech zůstává horní hranice 100 osob. Také v gastronomii vstoupí od 21. 9. v platnost nové pravidlo - u jednoho stolu může sedět max. 10 osob, při vstupu a pohybu po restauraci je povinnost nosit roušku. Nově se zavádí povinnost nosit roušky také na trhu.

6. Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím do ČR, která má ale bydliště v Rakousku?

Tyto osoby mohou cestovat do ČR bez povinnosti předkládat negativní test na Covid-19 a nemusí do karantény, pokud v uplynulých 10 dnech nepobývaly jinde než v Rakousku či v jedné z 30 výše uvedených evropských zemí/destinací.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

V souvislosti s rozhodnutím vlády o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR doporučuje MZV i nadále cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech. Důvodem jsou rozsáhlá restriktivní opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a výrazné komplikace v dopravě.

Aktuální pravidla pro vycestování z ČR do zahraničí a otevřené hraniční přechody ČR naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Rozcestník Ministerstva zahraničních věcí s informacemi o cestování do ostatních států najdete na stránkách MZV.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ RAKOUSKA A TRANZIT:

Přílety do Rakouska

Rakousko uvolnilo podmínky pro osoby přilétající do Rakouska z České republiky (od 28.9. s výjimkou Prahy),, Andorry, Belgie, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Lichtenštejnska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Monaka, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Řecka, San Marina, Slovenska, Slovinska, Kanárských ostrovů, Švýcarska, Vatikánu a Velké Británie, které mají v těchto zemích bydliště nebo běžný pobyt, a pro rakouské občany a osoby s bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku přiletivší z výše uvedených zemí/destinací - v takovém případě není potřeba předkládat atest o neinfikovanosti koronavirem, ani karanténa po dobu 10 dní. Tyto osoby však musí hodnověrně doložit, že v posledních 10 dnech nepobývaly v jiných zemích než v Rakousku či v jedné z 30 výše uvedených evropských zemí/destinací. Za "hodnověrné doložení" je v praxi považováno ústní prohlášení cestovatele v případě náhodné kontroly.

V ostatních případech (s dalšími výjimkami) je potřeba předložit atest o neinfikovanosti koronavirem, který nesmí být starší 72 hodin. Pokud jej cestovatelé nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování, které nesmí opustit po dobu 10 dní. To neplatí, pokud je zajištěno jejich bezodkladné vycestování z Rakouska. Za tímto účelem jsou přiletěvší povinni vyplnit a podepsat formulář pro vstup a tranzit (německy: https://bit.ly/3aLE0Tr>, anglicky: https://bit.ly/3aK4moW .

Možnost PCR testů nabízí i vídeňské letiště Schwechat, a to všem zájemcům, nejen pasažérům tohoto letiště. Bližší informace ZDE a rovněž na stránkách letiště Schwechat.

Vstup na území Rakouska pozemní cestou

Rakousko zrušilo hraniční kontroly na hranicích s Českou republikou, Německem, Lichtenštejnskem, Švýcarskem, Slovenskem a Itálií, v příhraničí však může docházet k namátkovým kontrolám. Při příjezdu z České republiky (od 28.9. s výjimkou Prahy),, Andorry, Belgie, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Lichtenštejnska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Monaka, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Řecka, San Marina, Slovenska, Slovinska, Kanárských ostrovů, Švýcarska,Vatikánu a Velké Británie se již neuplatní povinnost testu/karanténních opatření rakouského ministerstva zdravotnictví na osoby přijíždějící z těchto zemí/destinací, které mají v těchto zemích bydliště nebo obvyklý pobyt, a na rakouské občany a osoby s bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku. Uvedené osoby musí (podobně jako u příletů) hodnověrně doložit, že v uplynulých 10 dnech nepobývaly jinde než v Rakousku či v jedné z 30 výše uvedených evropských zemí/destinací, jinak platí dosavadní pravidla (test/karanténa). Za "hodnověrné doložení" je v praxi považováno ústní prohlášení cestovatele v případě náhodné kontroly.

Tranzit přes Rakousko pro osoby, které cestují z jiných než shora uvedených 30 evropských zemí/destinací

Osoby, které Rakouskem z jiných než shora uvedených 30 evropských zemí/destinací pouze projíždějí, nemusí předkládat atest o neinfikovanosti ani jít do karantény, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY a je zajištěn také výjezd ze země (že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži). Cestující jsou povinni vyplnit a podepsat formulář pro vstup a tranzit (německy: https://bit.ly/3aLE0Tr>, anglicky: https://bit.ly/3aK4moW.

Občané, kteří přilétají na vídeňské letiště Schwechat, jsou povinni bezodkladně odcestovat do ČR. V takovém případě nemají povinnost předkládat v Rakousku PCR test na koronavirus, ani jít v Rakousku do karantény.

3. VSTUP Z RAKOUSKA NA ÚZEMÍ ČR

Podmínky vstupu do ČR naleznete ZDE, na stránkách MV ČR a na stránkách MZV ČR.

4. DOPRAVA:

VLAKOVÁ a AUTOBUSOVÁ: pro zjištění četnosti spojů sledjte stránky Rakouských drah a dalších dopravců (např. Regiojet).

LETECKÁ: s účinností od soboty 1. 8. byl zrušen zákaz přistání letů z dříve zakázaných zemí (do 31. 7. nesměly v Rakousku přistát lety sloužící přepravě osob z Bulharska, Rumunska, Číny, Íránu, Moldávie, Egypta, Běloruska, Portugalska,Velké Británie, Švédska, Ruska, Ukrajiny, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Severní Makedonie, Albánie, Kosova a Černé Hory). O aktuálním stavu letecké dopravy se informujte u svých aerolinií. Sledujte také webové stránky letiště Schwechat.

5. OPATŘENÍ:

Opatření vůči osobám, které v Rakousku onemocní virem Covid-19 nebo přijdou s nakaženou osobou do styku

Osoby, které v Rakousku onemocní virem Covid-19 nebo přijdou s nakaženou osobou do styku, musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit lékaři v daném místě nebo místně příslušnému hejtmanství, popř. obecnímu úřadu, a to způsobem, který zabrání dalšímu šíření infekce, to znamená zejména telefonicky. V případě pobytu v ubytovacím zařízení oznámí podezření na onemocnění též ubytovateli.

O dalším postupu rozhodne příslušný lékař. V případě nekomplikovaného průběhu onemocnění není hospitalizace nutná. Podle konkrétních podmínek lékař stanoví formu karantény, která může probíhat jak v ubytovacím zařízení, tak v jiném zařízení. Náklady na pobyt ve speciálním zařízení během úředně nařízené karantény hradí rakouský stát.

Se souhlasem lékaře a za jím stanovených podmínek může být turista převezen do své vlasti. Doporučuje se za tímto účelem uzavřít pojištění.

Příslušné kontakty za účelem konzultace postupu při podezření na onemocnění virem Covid 19 naleznete ZDE.

K 21. září 2020 10:00 hod je v Rakousku evidováno 8. 375 aktivních případů nakažených koronavirem. Aktuální čísla nakažených koronavirem v Rakousku naleznete ZDE.

V pátek 1. května skončilo v Rakousku omezení volného pohybu, od 15. května jsou otevřena volnočasová a sportovní centra, kulturní zařízení a ubytovací zařízení. Akcí, u nichž nejsou předem určena místa k sezení, se od 14. září nesmí účastnit v uzavřeném prostoru více než 50 osob a ve volném prostoru více než 100 osob.

Platí povinnost nosit roušky či jiné zakrytí nosu a úst ve všech obchodech, při poskytování služeb, na úřadech, v bankách, na poštách a u benzínových pump, ve školách (mimo třídy) a všude, kde dochází ke styku se zákazníky, dále v hromadných dopravních prostředcích (metro, tramvaje, autobusy), v taxi a při spolujízdách, pokud osoby nesdílejí společnou domácnost, a při akcích v uzavřeném prostoru. Roušky jsou povinni nosit též návštěvníci zdravotnických a lázeňských zařízení a pečovatelských domů. Povinnost nosit roušku nemají děti do 6 let a osoby, u kterých to ze zdravotních důvodů nelze vyžadovat. Místo roušky je možné použít i šál, nebo šátek zakrývající nos a ústa. Je nutné dodržovat odstup mezi osobami minimálně 1 m.

Od pondělí 21. 9.2020 bude omezen počet účastníků na soukromých oslavách a akcích ve vnitřních prostorech na max. 10 osob (s výjimkou pohřbů, kde se toto pravidlo neuplatní, naopak se opatření dotkne např. svateb). To se netýká akcí v soukromých obydlích, důrazně se však dodržování tohoto pravidla doporučuje, i když se oslavy pořádají doma.

Při akcích ve venkovních prostorech zůstává horní hranice 100 osob. Také v gastronomii vstoupí od 21. 9. v platnost nové pravidlo - u jednoho stolu může sedět max. 10 osob, při vstupu a pohybu po restauraci je povinnost nosit roušku. Nově se zavádí povinnost nosit roušky také na trhu.

6. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Webová stránka Ministerstva sociálních věcí, zdravotnictví a ochrany spotřebitele ZDE

Webová stránka Rakouské agentury pro zdraví a výživu (AGES) ZDE

Informace k problematice koronaviru lze rovněž získat na zvláštní infolince Rakouské agentury pro zdraví a výživu (AGES): 0800 555 621, s předvolbou z ČR +43 800 555 621.

Pokud jste v Rakousku a obáváte se, že vykazujete příznaky nákazy koronavirem, volejte, prosím, rakouskou zdravotní linku 1450.