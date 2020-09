Eurozóna: Výrazný nárůst předstihových ukazatelů v průmyslu

Ve středu byly zveřejněny předběžné výsledky vybraných předstihových ukazatelů z eurozóny za září, které naznačily smíšený vývoj ekonomické aktivity. Na jedné straně velmi pozitivně překvapily výsledky z průmyslu, kde se indexy nákupních manažerů (PMI) dostaly na nová 2letá maxima. Za celou eurozónu se index PMI dostal na 53,7 bodů (51,7 v srpnu) a v Německu na 56,6 bodů (52,2 v srpnu). Vše naznačuje zvýšení tempa oživení, neboť hranice 50 odděluje pásmo růstu (nad 50) a poklesu ekonomické aktivy.

Naopak pravděpodobně kvůli zhoršení situace kolem Covid-19 a přijímání řady restrikcí se situace zhoršila ve službách. Index nákupních manažerů nečekaně klesl pod 50 bodů, a to jak v celé eurozóně (47,6 bodů vs. 50,5 v srpnu), tak třeba i ve Francii (47,5 bodů vs. 51,5 v srpnu).

Celkové indexy nákupních manažerů naznačují, že v září se komplikuje oživení ekonomiky.