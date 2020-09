Od půlnoci z neděle 27.9.2020 na pondělí 28.9.2020 by Rakousko mělo zařadit Prahu mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru

24.09.2020 / 09:53 | Aktualizováno: 24.09.2020 / 09:54

Od půlnoci z neděle 27.9.2020 na pondělí 28.9.2020 by Rakousko mělo zařadit Prahu mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru. Znamená to, že osoby přijíždějící z Prahy jsou povinny při vstupu do Rakouska předložit test o neinfikovanosti koronavirem (negativní PCR test na SARS-CoV-2 , který nesmí být starší 72 hodin.



Pokud jej cestovatelé nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování (na vlastní náklady) a do 48 hodin požádat o provedení testu na koronavirus. V případě negativního výsledku testu bude karanténa ukončena.





Konečná podoba omezení pro cestovatele z Prahy se upřesňuje. Jakmile budou podrobnosti známy, budeme o nich informovat.